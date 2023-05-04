Ленобласть начинает поставлять морской деликатес в Китай
Областная компания заключила первый экспортный контракт на поставку копченных креветок в соусе за рубеж.
Соглашение между ООО «Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс», входящим в группу компаний «Северная креветка», и Шаньдунской Международной торговой компанией подписано сегодня при содействии Центра развития промышленности Ленинградской области.
Документ предполагает поставку на экспорт до конца 2023 года деликатесного продукта на сумму 650 млн рублей.
По словам генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Веры Штокайло, пищевая продукция является основным направлением экспорта из Ленинградской области в Китай, где высоко ценят качество российских товаров.
Первое предприятие в Ленинградской области, выпускающее свежую и консервированную креветку, занимается сейчас строительством новой площадки на участке 8 га в деревне Малое Верево Гатчинского района.