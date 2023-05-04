Ленобласть начинает поставлять морской деликатес в Китай

Сегодня в Гатчине прошла большая уборка в доме на улице Киргетова, 3, где планируется разместить Дом для некоммерческих организаций Ленинградской области. Уже несколько лет дом пустовал, однако покинувшие его организации далеко не всё прихватили с собой. Освобождали дом от оставшегося здесь хлама активисты некоммерческих организаций и волонтеры. Уборка организовал комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, присоединился к ней и губернатор региона Александр Дрозденко.