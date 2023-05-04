Лучшего народного дружинника выбрали в Ленинградской области
Областной Штаб народных дружин подвел итог ежегодных конкурсов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2022 года.
За звание лучших боролись 12 народных дружин из 9 районов области. Конкурсная комиссия учитывала такие направления, как участие народных дружинников в охране общественного порядка с сотрудниками полиции как при проведении культурно-массовых мероприятий, так и в ежедневных патрулированиях, в профилактической работе по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению миграционного законодательства.
Так, лучшей народной дружиной по итогам 2022 года стала - «Народная дружина МО Приозерское городское поселение», на втором и третьем местах расположились Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» и Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение».
Лучшим народным дружинником в третий раз подряд стал Георгий Суокас. Вторым и третьи по итогам конкурса стали Сергей Павлов и Евгений Баринков. Все трое победителей представляют добровольную народную дружину «Всеволожский дозор».
При выборе лучших народных дружинников учитывались такие факторы, как количество правонарушителей, задержанных сотрудниками полиции совместно с народными дружинниками, участие в охране общественного порядка и профилактических мероприятиях.
Награждение ценными подарками победителей Конкурсов будет приурочено к приему Губернатора Ленинградской области, посвященному Дню сотрудника органа внутренних дел РФ. Участникам, занявшим 2 и 3 места, почетные грамоты и ценные призы вручат на итоговом заседании Штаба.
Вопросы взаимодействия с добровольными народными дружинами в области курирует Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.
На конкурс «Лучшая народная дружина Ленинградской области» по итогам 2022 года поступили заявки от 12 народных дружин из 9 муниципальных районов Ленинградской области:
1. «Народная дружина МО Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района;
2. Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» Всеволожского муниципального района;
3. Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района;
4. «Добровольная народная дружина Ветеран» Подпорожского муниципального района;
5. Добровольная народная дружина муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района;
6. Добровольная народная дружина «Ивангород» Кингисеппского муниципального района;
7. Общественная организация добровольная народная дружина «Большеврудское сельское поселение» Волосовского муниципального района;
8. Общественная организация «Добровольная народная дружина МО город Гатчина» Гатчинского муниципального района;
9. Народная дружина Первомайского сельского поселения «Первомайский мобильный отряд» Выборгского муниципального района;
10. Добровольная народная дружина «Сланцевского муниципального района»;
11. «Добровольная народная дружина г. Луги» Лужского муниципального района;
12. «Добровольная народная дружина МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.
Для участия в ежегодном конкурсе в номинации «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2022 года конкурсные заявки и материалы поступили на 12 народных дружинников из 5 народных дружин.
В результате рассмотрения членами конкурсной комиссии конкурсных материалов в номинации «Лучшая народная дружина Ленинградской области» победителями по итогам 2022 года признаны народные дружины, набравшие наибольшее количество баллов:
Первое место - «Народная дружина МО Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области – 38 баллов.
Второе место - Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» - 36 баллов.
Третье место - Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области - 32 балла.
Победителями ежегодного конкурса в номинации «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2022 года признаны народные дружинники:
Первое место – Суокас Георгий Иванович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».
Второе место – Павлов Сергей Александрович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».
Третье место – Баринков Евгений Константинович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».