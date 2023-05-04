Лучшего народного дружинника выбрали в Ленинградской области

За звание лучших боролись 12 народных дружин из 9 районов области. Конкурсная комиссия учитывала такие направления, как участие народных дружинников в охране общественного порядка с сотрудниками полиции как при проведении культурно-массовых мероприятий, так и в ежедневных патрулированиях, в профилактической работе по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению миграционного законодательства.

Так, лучшей народной дружиной по итогам 2022 года стала - «Народная дружина МО Приозерское городское поселение», на втором и третьем местах расположились Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» и Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение».

Лучшим народным дружинником в третий раз подряд стал Георгий Суокас. Вторым и третьи по итогам конкурса стали Сергей Павлов и Евгений Баринков. Все трое победителей представляют добровольную народную дружину «Всеволожский дозор».

При выборе лучших народных дружинников учитывались такие факторы, как количество правонарушителей, задержанных сотрудниками полиции совместно с народными дружинниками, участие в охране общественного порядка и профилактических мероприятиях.

Награждение ценными подарками победителей Конкурсов будет приурочено к приему Губернатора Ленинградской области, посвященному Дню сотрудника органа внутренних дел РФ. Участникам, занявшим 2 и 3 места, почетные грамоты и ценные призы вручат на итоговом заседании Штаба.

Вопросы взаимодействия с добровольными народными дружинами в области курирует Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

На конкурс «Лучшая народная дружина Ленинградской области» по итогам 2022 года поступили заявки от 12 народных дружин из 9 муниципальных районов Ленинградской области:

1. «Народная дружина МО Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района;

2. Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» Всеволожского муниципального района;

3. Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района;

4. «Добровольная народная дружина Ветеран» Подпорожского муниципального района;

5. Добровольная народная дружина муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района;

6. Добровольная народная дружина «Ивангород» Кингисеппского муниципального района;

7. Общественная организация добровольная народная дружина «Большеврудское сельское поселение» Волосовского муниципального района;

8. Общественная организация «Добровольная народная дружина МО город Гатчина» Гатчинского муниципального района;

9. Народная дружина Первомайского сельского поселения «Первомайский мобильный отряд» Выборгского муниципального района;

10. Добровольная народная дружина «Сланцевского муниципального района»;

11. «Добровольная народная дружина г. Луги» Лужского муниципального района;

12. «Добровольная народная дружина МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

Для участия в ежегодном конкурсе в номинации «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2022 года конкурсные заявки и материалы поступили на 12 народных дружинников из 5 народных дружин.

В результате рассмотрения членами конкурсной комиссии конкурсных материалов в номинации «Лучшая народная дружина Ленинградской области» победителями по итогам 2022 года признаны народные дружины, набравшие наибольшее количество баллов:

Первое место - «Народная дружина МО Приозерское городское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области – 38 баллов.

Второе место - Местная общественная организация Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» - 36 баллов.

Третье место - Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области - 32 балла.

Победителями ежегодного конкурса в номинации «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2022 года признаны народные дружинники:

Первое место – Суокас Георгий Иванович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».

Второе место – Павлов Сергей Александрович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».

Третье место – Баринков Евгений Константинович - народный дружинник Местной общественной организации Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор».