Творческая мастерская для талантливых студентов

Для прокачки творческих навыков студенты вузов и колледжей приехали в Лугу на двухдневные выездные мастер-классы экспертов творческих профессий. Мастера сцены поделились секретами творческой работы, провели групповые и индивидуальные мастер-классы, разобрали творческие постановки участников проекта и поставили новые. Площадкой для проведения мастер-классов выбран Лужский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Студенты уже в мае и июне покажут новый уровень исполнения номеров на региональных и федеральных творческих фестивалях. Часть участников проекта выступят на сцене Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в составе делегаций Ленинградской области.