В Ленобласти — сезон благоустройства

«Работы стартовали во всех населенных пунктах — участниках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Завершение благоустройства общественных пространств в зависимости от объема намечено на середину лета — начало осени. Во время работ специалисты комитета, Центра компетенций, местных администраций контролируют их качество и своевременность», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В списке — разноплановые объекты во всех районах: парки и скверы, аллеи и бульвары, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства.

Также сейчас на портале 47.gorodsreda.ru продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий, которые планируется воплотить в 2024 году. Оно завершится 31 мая, в списке — 29 городов региона, принять участие может любой житель Ленинградской области в возрасте от 14 лет.