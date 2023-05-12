На пожаре в садоводстве пострадала пара
Загоревшийся дом в садоводстве в Гатчинском районе тушили два пожарных расчета. Есть пострадавшие.
Рубрики: Происшествия
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, 9 мая в 4.18 утра поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Чаща-2». На тушение выехала дежурная смена 105-й пожарной части: восемь пожарных-спасателей на двух машинах. Горел дачный дом. Площадь возгорания составила 36 кв. м. К шести утра пожар удалось потушить. Хозяева получили травмы. 45-летнего мужчину госпитализировали с ушибами грудной клетки, у 43-летней женщины – переломы рук и ожоги лица.
Дознание проводит отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.
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