Праздник спорта в Терволово - новый ФОКОТ и подведение итогов сезона

ФОКОТ - современная спортивная площадка, которая включает в себя футбольное поле, в зимнее время - хоккейную коробку, силовые тренажеры, брусья, турники, площадки для баскетбола и волейбола. Предусмотрены трибуны для зрителей.

Также сегодня в Терволово проходит подведение итогов 10-го юбилейного сезона Региональной школьной спортивной лиги 2022-2023 учебного года. На фестиваль приехали школьные спортивные клубы со всего региона. По итогам сезона лучшему школьному спортивному клубу будет вручен переходящий «Кубок Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области сезона 2022-2023».

Как поделилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, "ФОКОТ в Терволово – первый подобный проект в Гатчинском районе, который был реализован. «Однозначно будем его тиражировать, чтобы создавать комфортные условия для занятия спортом для людей всех возрастов. Также в этом году мы завершаем в Гатчине реконструкцию стадиона «Спартак» и начинаем строительство Ледовой арены».