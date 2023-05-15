Состоится горячая линия по вопросам противодействия коррупции

Главная цель «горячей линии» – информирование общественности в сфере противодействия коррупции, повышение уровня правосознания, популяризация антикоррупционных стандартов, направленных на формирование как у сотрудников органов принудительного исполнения, так и у граждан нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

Напоминаем, что в УФССП России по Ленинградской области

в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 8 (812) 630 35 31,

по которому можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников территориального органа. По указанному номеру от заявителей принимают

и рассматривают информацию:

о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;

о конфликте интересов на службе;

о фактах несоблюдения сотрудниками органов принудительного исполнения, федеральными государственными гражданскими служащими запретов

и ограничений, связанных с прохождением службы.

Не рассматриваются обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, обращения, не касающиеся коррупционных действий работников Управления, анонимные обращения. Конфиденциальность обращения гарантируется.

Помимо этого, о фактах коррупции можно сообщить, направив электронное обращение с помощью «Интернет-приемной», находящейся на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области, либо изложить заявления, жалобы и предложения на личном приеме.

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует знать, что осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно! Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штрафные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся к элементам принудительного исполнения.

Помните! Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи (перевода) вами лично либо через посредника работнику ФССП России денег либо иных ценностей.

Не предлагайте взятку! Иначе вы сами совершите преступление, предусмотренное статьёй 291 УК РФ «Дача взятки».

Если у вас вымогают взятку, примите верное решение: выслушайте вымогателя, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщите о данном факте по «телефону доверия» Управления.

Не будьте равнодушны! Взяточникам не место на государственной службе!

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области