На субботники вышли почти 330 тысяч ленинградцев

Комитет по ЖКХ Ленинградской области подвел предварительные итоги весенних субботников. С 10 апреля в регионе наводили порядок на общественных территориях ― в парках, на набережных, во дворах, в лесах. Накануне Дня Победы, с середины апреля до 8 мая, прошла уборка 735 памятных мест: мемориалов, памятников, воинских захоронений.

Всего в Ленинградской области прошло больше 2400 субботников, в них приняли участие 328 870 человек. 1326 из них ― сотрудники администрации региона, 13 122 ― работники подведомственных организаций.

«Большое спасибо всем ленинградцам, кто принял участие в субботниках. Особо отмечу, что на большинстве субботников работали волонтеры благоустройства ― они рассказывали жителям о дизайн-проектах, за которые можно проголосовать на 47.gorodsreda.ru до 31 мая. Поддержанные жителями проекты предстоит воплотить в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новшеством 2023 года стала интерактивная карта субботников, на которой можно было отметить свой субботник или с ее помощью присоединиться к какому-либо из них.

Уборка в регионе продолжается: с 19 мая в преддверии Х Невского международного экологического конгресса в Ленинградской области пройдут акции по очистке лесов и берегов водоемов.