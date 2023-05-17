«Микельанджело»: скажите «сыр»

11 мая депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим побывали на агропредприятии «Микельанджело» в поселке Кобралово, ознакомились с производством и планами сыроделов.

Как рассказал председатель совета директоров Зураб Квеквескири, предприятие создал итальянец Микеланджело Ди Филипо – потомственный сыродел из семьи, которая более века занимается сыроделием. Имя «Микеланджело» передается в этой семье из поколения в поколение, и свои сыродельческие фабрики они называют так же. Качество сыров соответствует названию, это неаполитанский продукт. Основатель сыроварни в Кобралово передал свои итальянские традиции и семейный опыт российским мастерам и до сих пор дистанционно контролирует процесс в части технологии. Сыр на фабрике делается точно так же, как и 500 лет назад.

- Мы берем самое качественное и чистое молоко, с высоким содержанием белка, от коров определенных пород – благо, в Ленинградской области с молоком проблем нет, – рассказывает Зураб Квеквескири. – И ничего не добавляем, никаких ускорителей процесса. Сыр подходит естественным образом. Если при использовании лимонной кислоты чеддеризация (процесс получения волокнисто-слоистой структуры в результате усиления молочнокислого процесса) происходит за полчаса – сорок минут, то в нашем случае она длится до 10 часов. В Неаполе сыр, сделанный с использованием лимонной кислоты, моцареллой не считается. Мы пастеризуем молоко щадящим образом, варим щадящим образом, ничего не добавляя. Эта методика позволяет перенести из молока в готовый продукт все микроэлементы, кальций, и только при таких условиях можно получить тот сыр, который надо. Процесс дорогостоящий, но ценители это понимают. Мы принципиально не меняем технологию в части удешевления – сыр теряет качество. По крайней мере, данные марки.

…Сыроварня перерабатывает порядка 10-15 тонн молока в сутки, но мощность в два раза выше. Производится здесь около 30 наименований сыров – в основном, итальянских и немного кавказских, которые схожи с итальянскими. Это 7-8 видов моцареллы, рикотта, буррата, страчателла. Продукцию «Микельанджело» можно найти в магазинах «Азбука вкуса», «Вкус-Вилл», в «Перекрестке» в «Зеленой линии», поставляет сыроварня свой сыр и в дорогие рестораны Москвы и Петербурга.

- В Гатчинском районе создано достойное предприятие, которое занимается переработкой молока, производит уникальные сыры для премиального сектора торговли. Отрадно, что продукция Гатчинского района поступает в торговые сети Москвы и Петербурга, здесь созданы рабочие места, и качественный продукт – на полках магазинов Ленинградской области, – отметил Сергей Яхнюк. – Производитель ставит своей целью расширение производства и ассортимента. Приобретено новое оборудование, развитие идет, спрос на продукцию есть.

На фабрике строжайше соблюдаются санитарные нормы, посещение цехов, где в больших ваннах плавают будущие деликатесы, – только в спецодежде: маски, шапки, халаты, бахилы. Фото и видеосъемка запрещены.

- «Микельанджело» – знаковое предприятие для Гатчинского района, – подчеркнула Людмила Нещадим, – поскольку на протяжении многих лет производит качественную продукцию, которую ждет потребитель. Этот сектор важен в плане импортозамещения, а нам необходимо создать условия для увеличения производства сельхозпродукции, ее качественной переработки и поставки на рынок.

У «Микельанджело» есть перспективы роста, сыроварня расширяется. В ближайших планах – два новых вида сыра. На вопрос, как повлияли экономические санкции на работу предприятия, председатель совета директоров ответил: «Только в плюс».

Екатерина Дзюба