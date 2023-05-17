В Гатчинском районе обновили железнодорожные переезды

В границах Санкт-Петербурга ремонт дороги произведен на переездах 2 км участка Нарвская – Автово, 18 км в районе Южного полукольца, у станции Волковская, 38 км перегона Лигово – Веймарн, 23 км вблизи станции Царское Село, 25 км у станции Колпино, 37 км у станции Курорт, 35 км у станции Сестрорецк и 11 км вблизи станции Обухово.

В Ленинградской области асфальт обновлен на переездах 32 км станции Антропшино, 39 км у станции Кобралово, 36 км перегона Гатчина – Тосно, 17 км участка Кирпичный Завод – Петрокрепость, 28 км Петрокрепость – Невская Дубровка, 19, 33 и 37 км перегона Мельничный Ручей – Борисова Грива.





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