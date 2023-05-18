Ленобласть отработала энергобезопасность на учениях

Для надежной работы электросетевого комплекса, отработки практических действий руководящего состава и производственного персонала по контролю за оперативной обстановкой и обеспечением работы объектов на базе ПАО «Россети Ленэнерго» проведены совместные учения.

«Сегодня отработаны действия по устранению технологических нарушений во время высокой температуры, грозового и пожароопасного периодов, а также действия персонала при возникновении чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте с практическим показом развертывания и действия поста РХН, пункта выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания, оповещения и эвакуации работников из зоны возможного поражения химическими веществами. Учения показали слаженные действия органов власти и энергоснабжающих организаций», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

В учениях приняли участие комитет по ТЭК Ленинградской области, администрации районов региона, ГУ МЧС России по Ленинградской области, дежурно-диспетчерские службы, филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, Ленинградское ПМЭС, АО «ЛОЭСК», АО «Оборонэнерго», филиал АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, Октябрьская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго», ЛОГКУ «Ленобллес».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что в регионе решено усилить охрану коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности. Это средства дистанционного видеонаблюдения, датчики движения, а также система переключений от станций, чтобы при инцидентах не обесточивать абонентов и не создавать энергетический удар. Также есть решение оперативного штаба, по которому усилены меры безопасности на всех особо опасных объектах: от заправочных станций до химического комплекса.