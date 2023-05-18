Мы в ответе за тех, кого приручили

Инфекционными заболеваниями может заболеть животное в любом возрасте. Особенно инфекции опасны для жизни питомца в период до года. В случае заболевания и после выздоровления могут остаться осложнения, появиться хронические заболевания. Есть болезни, которых следует опасаться и человеку – бешенство, лептоспироз, хламидиоз, токсоплазмоз и т. д.

Вакцинация – это высокоэффективный способ профилактики заболеваний. На данный момент на рынке существует большое количество вакцин с разными схемами введения, способных защитить вашего любимца от разных заболеваний, но общим правилом для всех прививок остается одно: правильная подготовка питомца и соблюдение графика вакцинации.

Как подготовить животное к вакцинации?

Прежде всего понаблюдайте за состоянием своего питомца, аппетитом, активностью. Прививку можно делать только здоровому животному. Если есть хоть малейшие подозрения на какое-либо заболевание, надо отложить вакцинацию.

За 10 дней до вакцинации необходимо дать кошке или собаке глистогонное. Щенков необходимо прививать с 1-го месяца – 3 раза или с 1,5 месяцев – 2 раза. Котята прививаются с 1,5 месяцев 2 раза. Если щенку надо купировать уши, то вакцинацию при этом можно проводить двумя путями: либо в 1,5 месяца купировать уши и через 1,5-2 недели сделать первую прививку, затем через 2- 4 недели – вторую; либо в 1,5 месяца сделать первую прививку, через 2-4 недели повторную, а еще через 14 дней можно купировать ушки.

Вакцинация против бешенства производится с 3-х месячного возраста.

Когда мы делаем животному прививку, нужно понимать, что мы практически заставляем его переболеть в лёгкой форме теми болезнями, от которых прививаем. А как быть дальше? Нужно быть готовыми к тому, что после прививки может быть однократный понос, однократная рвота, однократное повышение температуры, отказ от корма в течение суток, вялость, аллергическая реакция на биологический препарат.

Прогулки с животным разрешены через 2 недели после ревакцинации.

Если срок прививки сдвигается на более поздний, будьте внимательны – нельзя делать прививку во время смены зубов.

Проверьте животное, осмотрите его, проконсультируйтесь с врачом, если возникли какие-либо сомнения по срокам прививки.

Являясь владельцем животного, чтобы не нарушать ветеринарное законодательство Российской Федерации, необходимо помнить, что ваш питомец должен состоять на учете в ветеринарной службе, быть идентифицирован (чипирован) и иметь паспорт с указанием вакцинации против бешенства. Паспорт заверяется печатями организации, в которой проводилось чипирование и вакцинация.

Выполняйте правила содержания своих питомцев, ежегодно прививайте против бешенства. Только благодаря проведению ежегодных вакцинаций сельскохозяйственных и домашних животных, а также оральной вакцинации с использованием приманок в дикой природе на фоне эпизоотического благополучия заболеваемость бешенством среди животных в Ленинградской области не регистрируется. Однако в мире ежегодно от заболевания бешенством умирают тысячи людей.

По всем вопросам проведения вакцинации и чипирования животных обращайтесь в государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: 8 (813)71-98077 или по телефону горячей линии: 8-921-867-72-00.

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Государственная ветеринарная служба Гатчинского района, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 42-а