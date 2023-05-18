Осторожно, клещи!

В этом году клещи «проснулись» раньше привычного для наших краёв срока.

Уже 7 апреля был зафиксирован первый укус. По состоянию на май количество пострадавших растёт еженедельно и уже исчисляется сотнями. К счастью, пока что обходится без серьёзных заболеваний, хотя в соседнем Петербурге первый случай клещевого энцефалита пришёлся как раз на майские праздники. О том, как быть ленинградцам в этой ситуации, «Ленинградской панораме» рассказала Елена Хорькова, главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленинградской области.

По мнению эксперта, уже можно с уверенностью утверждать – клещи проснулись окончательно. Обычно эти паразиты активизируются при среднесуточной температуре от +6 до +8 градусов.

– По весне нередко местами обитания клещей являются не убранные с прошлого года территории. Старая листва, нескошенная трава – именно там клещи зимовали, и этих мест стоит опасаться после полного схода снега, – рассказала нам Елена Хорькова.

Традиционный совет в таком случае: выходя на прогулку, надевать закрытую одежду. Конечно, с приходом тепла хочется примерить шорты или юбки. Но это может быть чревато!

– В зонах потенциального контакта нужно носить закрытую обувь, носки, заправить в них брюки. Кстати, можно приобрести специальные спреи, как от комаров, они также хорошо отпугивает «кровопийц», – считает эксперт.

А вот лекарства от клещевого энцефалита до сих пор не существует.

Единственная эффективная мера борьбы с этой болезнью — вакцина. Эта прививка не является обязательной, однако медики настоятельно рекомендуют её жителям лесных районов и тем, кто много работает на природе.

Для жителей Ленинградской области вакцина от клещевого энцифалита совершенно бесплатна. Её ставят в поликлинике по месту жительства круглогодично. Популярность этой медицинской услуги растёт: в прошлом году, например, обезопасить себя решили 40 000 человек! Прививка эта актуальна не только для дачников, но и для любителей походов. Например, если вы собираетесь отправиться в Сибирь или Карелию, покорять лесные массивы.

Но что делать, если человек не успел привиться (вакцина ставится в три этапа, что занимает немало времени), а клещ его всё-таки укусил? Лучше не извлекать кровососа своими руками и обратиться в травмпункт. Врачи советуют продезинфицировать место укуса любым пригодным средством, а после извлечения клеща – тщательно вымыть руки с мылом. Если даже после этого на коже осталась черная точка, – обработать 5-процентным раствором йода.

Особенно важна своевременная диагностика возможного заражения: раннее лечение энцефалита и боррелиоза позволяет избежать тяжёлых последствий для здоровья. Если в первые дни после посещения леса у вас повышается температура, вы чувствуете недомогание и слабость, – обязательно обратитесь к врачу.





Алексей Астапчик

фото: freepick.com