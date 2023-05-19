Ленобласть объявляет прием заявок на грант «Ленинградский гектар»

Победители отбора получают на льготных условиях в аренду земельные участки в четырех районах Ленинградской области – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в 3 млн рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, приобретать на средства гранта сельскохозяйственных животных и птицу, семена, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин России. К распределению подготовлено 122 участка земли общей площадью порядка 500 га.

Прием заявок ведется с 18 мая по 16 июня. Подробности — на сайте комитета по АПК, перечень земельных участков – здесь.

С начала реализации программы с 2019 года распределено 52 земельных участка общей площадью 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.