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Ленобласть объявляет прием заявок на грант «Ленинградский гектар»

Комитет по агропромышленному комплексу начинает прием заявок на очередной конкурс «Ленинградский гектар» по распределению земель и грантов для ведения фермерских хозяйств.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Победители отбора получают на льготных условиях в аренду земельные участки в четырех районах Ленинградской области – Бокситогорском,  Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и  грант в 3 млн рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, приобретать на средства гранта сельскохозяйственных животных и птицу, семена, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

 Принять участие в конкурсе может любой гражданин России. К распределению подготовлено 122 участка земли общей площадью порядка 500 га.

 Прием заявок ведется с 18 мая по 16 июня.  Подробности —  на сайте комитета по АПК, перечень земельных участков – здесь.

 С начала реализации программы с 2019 года распределено 52 земельных участка общей площадью 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.