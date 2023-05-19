Социальные проекты Ленобласти – на форуме «Сильные идеи для нового времени»

«Главная цель форума ― выявить и поддержать инициативы и проекты, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета нашей страны и достижение национальных целей. Форум ― это возможность для каждого неравнодушного жителя России предложить свою инициативу, направленную на социально-экономическое развитие страны, получить экспертную оценку и поддержку в реализации», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На сессии были представлены 10 идей, среди которых академия особого папы, уличные зарядки, инклюзивное образование в школе, комната психологической разгрузки для врачей и другие. Всего же регион направил для участия в форуме более 50 проработанных идей, и большинство из них ― социальные.

В 2023 году сбор заявок на форум осуществляется по шести направлениям: социальная сфера, экология, кадры, технологии, цифровые сервисы, предпринимательство.