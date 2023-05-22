Диалог с властью

Автобусы маршрутов Гатчинского направления № 516, № 522, № 531 находятся в неудовлетворительном состоянии. Просим исправить ситуацию.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Администрацией Гатчинского района направлено требование в адрес ООО «Транс-Балт» о необходимости контроля и проведения работ на указанных маршрутах в соответствии с маршрутным заданием, а также проверки подвижного состава.

По информации перевозчика, проведены работы по приведению транспортных средств в нормативное состояние. На маршрутах № 516 и 522 работают транспортные средства 2020 года выпуска. Временное использование автобусов более раннего года выпуска обусловлено проведением работ по техническому обслуживанию основного подвижного состава.

Автобусный маршрут № 531 обслуживается транспортными средствами большого класса. Запланирована реновация подвижного состава на данном маршруте.

Во избежание срывов рейсов по причине технической неисправности усилен контроль за состоянием технических средств.