Права детей – под защитой судебных приставов

В рамках ежегодной акции судебные приставы активизируют работу по одному из самых важных направлений деятельности ведомства – взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей и привлечение внимания общественности к проблеме их неуплаты. В целях повышения эффективности взыскания алиментных платежей проводятся рейдовые мероприятия с выходом на адреса должников. Судебные приставы оказывают помощь сторонам исполнительного производства: содействуют трудоустройству алиментообязанных граждан, их социализации, восстановлению родительских прав и воссоединению родителей с детьми.

Для обеспечения прав несовершеннолетних детей на родительскую поддержку работа с неплательщиками проводится по всем направлениям: арест имущества, ограничение специального права на управление транспортным средством и возможности выезда за пределы РФ, а также привлечение к административной и уголовной ответственности.

В ходе акции «Судебные приставы — детям» сотрудники УФССП России по Ленинградской области проведут разъяснительную работу с должниками и взыскателями по исполнительным производствам о взыскании алиментов, посетят детские подшефные учреждения, проведут тематические мероприятия в детских садах и школах.

В 2023 году, в результате применения в отношении должников различных мер воздействия, в том числе установления временных ограничений, наложения ареста на имущество и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, реализации имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции, на содержание детей взыскано более 284 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом взысканная сумма увеличилась более чем в 2 раза.

Одной из самых действенных мер побуждения должников к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. За истекший период года судебными приставами структурных подразделений Управления в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 339 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По результатам рассмотрения указанных дел должникам по алиментным обязательствам судом назначены административные наказания: 261 – в виде обязательных работ, 18 – в виде административного ареста, 2 – в виде административного штрафа.

Родители, которые после привлечения к административной ответственности продолжили игнорировать исполнение своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел. В 2023 году в Управлении возбуждено 189 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом в отношении 57 должников вынесены приговоры, в соответствии с которыми им назначены исправительные работы на срок до одного года.

УФССП России по Ленинградской области призывает жителей региона не забывать о своём родительском долге перед детьми и исполнять алиментные обязательства до применения мер принудительного исполнения.





Пресс-служба УФССП по Ленинградской области