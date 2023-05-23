Ночь музеев в Рождествено: прикоснуться к таинству возрождения

Ночь музеев в Рождествено стала совместным проектом музея-усадьбы «Рождествено» и Международного центра реставрации.

- Мы выбрали тему, близкую всем нам – это печные изразцы в усадьбе и реставрация таких же изразцов в специальных условиях в Центре, - рассказала директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикайнен. - Мы хотим показать нашим гостям и саму усадьбу, и печи, которые появились в ней в процессе реставрации, и работу с изразцами в мастерской.

Усадьба Набоковых-Рукавишниковых, как известно, сейчас находится в процессе реставрации. Её территория временно обнесена высоким забором и недоступна для посетителей. И, конечно, возможность увидеть, что там происходит, можно назвать большой удачей. Гости усадьбы, получившие эту возможность во время Ночи музеев, вслед за экскурсоводом проследовали в большой усадебный дом и прошлись по гулким пустым помещениям, в которых проходят восстановительные работы.

Масштаб восстановительных работ велик. В усадьбе проводятся работы по восстановлению конструкции здания и по реставрации интерьеров. Усадебный дом планируется оборудовать системами отопления и водоотведения. Также речь идёт о восстановлении парковой территории, прилегающей к усадьбе.

В программу экскурсии входило знакомство со старинной системой печного отопления бывшего барского дома. У каждой печи здесь – своя история. Большинство из них было восстановлено уже в процессе реставрации дома, которая началась в 1980-х годах по инициативе почетного гражданина Гатчинского района Александра Сёмочкина.

Экскурсия продолжилась в расположенном неподалёку Международном центре реставрации, который открылся в 2022 году. Основная миссия Центра – сохранение культурного наследия во всём многообразии. Здесь восстанавливают предметы искусства и исторические артефакты – свидетелей прошлых эпох и воплощенную память нашего народа. Также здесь проводятся мероприятия, на которых специалисты по реставрации объектов культурного наследия обсуждают проблемы, новые подходы и методы в этой сфере.

Интересна архитектура этого современного комплекса - необычная конфигурация зданий, которая вполне гармонирует с окружающим пространством, высокие стеклянные стены, отражающие небо. Участники экскурсии обратили внимание на силуэты хищных птиц на окнах Центра. Как оказалось, это помогает отпугнуть настоящих птиц, которые прежде так и норовили влететь в здания через стёкла.

Стеклянные стены обеспечивают мастерам необходимое для их работы естественное дневное освещение. Площадь остекления в Центре огромна, и один из важнейших параметров – возможность поддерживать в нём необходимый микроклимат. За поддержание температуры, комфортной и для людей, и для реликвий, отвечает газовая котельная.

В просторном холле Центра экскурсантов ждала первая выставка одного экспоната. На ней представлен барельеф святого Константина с фасада Павловского собора города Гатчины. Как рассказала экскурсовод Татьяна Исаева, барельефы Павловского собора, созданные мастером И. Дылевым, были приняты в Центре в апреле. Как известно, они сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. Были утрачены изображения апостолов Петра и Павла. Чудом уцелели барельефы святых равноапостольных царя Константина, его матери Елены, святителя Николая Чудотворца и равноапостольной Марии Магдалины.

Затем гости Центра отправились в реставрационные мастерские, познакомились с их оборудованием и понаблюдали за работой реставраторов. Вакуумные столы, рентген-лаборатория, ультрафиолетовые лампы, вытяжки для безопасной и удобной работы с летучими веществами, системы хранения для самых разнообразных предметов - Международный центр реставрации оснащен по последнему слову техники и в этом не уступает лучшим реставрационным мастерским мира. И, конечно, здесь уже начали свою работу лучшие специалисты по реставрации, которым помогают проходящие здесь практику студенты творческих вузов Санкт-Петербурга.

Под руководством опытных мастеров взрослые и юные посетители Центра сами поучаствовали в реставрационных работах, расчищая старинные печные изразцы. А малыши попробовали изобразить на кафельных изразцах бабочек, повторяя любимое занятие Владимира Набокова в детстве.

Как говорят сотрудники Международного центра реставрации, в ближайшем будущем такие экскурсии будут проводиться для всех желающих. Также планируются самые разные мероприятия и программы для детей и взрослых.

Ночь музеев в Рождествено завершилась прогулкой по усадебному парку под пение соловьев и аудиоспектакль в наушниках, поставленный по произведениям Владимира Набокова – ещё один приятный подарок от сотрудников музея-усадьбы «Рождествено».

Юлия Лысанюк