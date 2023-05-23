В стране детства - «Союзмультфильм»

В этом году на сцене Центра Творчества юных города Гатчины свои таланты представили более 600 детей из 46-ти образовательных учреждений Гатчинского района, реализующих программы дошкольного образования, – детских садов, школ-детских садов, центров образования.

Фестиваль прошел в два этапа: дистанционный по пяти направлениям и очный - в форме гала-концерта с представлением лучших номеров участников. Такой формат позволил всем дошкольным учреждениям выступить в одной или нескольких номинациях. Причем, в этот раз дошколята не только пели и танцевали, но и представили свои мультипликационные работы, рисунки и театральные постановки.

Вместе с родителями и педагогами юные таланты активно поддерживали почетные гости – руководители администрации, депутаты, ветераны и представители комитета образования.

- Ежегодному фестивалю «Радуга талантов» более двух десятков лет, но он молод, потому что организаторы находятся в постоянном поиске. Особенностью этого года является то, что помимо двух традиционных номинаций добавились три новые – «Юный художник», «Юный мультипликатор», «Юный актер». Неизменным остается дух фестиваля, его идея. Особая благодарность организаторам, педагогам, воспитателям, музыкальным руководителям, руководителям дошкольных образовательных учреждений. Каждый педагог детского сада является наставником для своих воспитанников, и под его крылом рождаются настоящие детские таланты, - сказала, открывая гала-концерт, председатель жюри фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга талантов», заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Соловьева.

В этом году фестиваль был посвящен юбилейным выпускам «Союзмультфильма». При подготовке конкурсных работ и творческих номеров участникам необходимо было придерживаться содержания и использовать персонажи тех мультфильмов, у которых в этом году круглая дата.

На гала-концерте зрители вместе с юными конкурсантами отправились в путешествие в сказочную страну «Союзмультфильма» - мир добра, дружбы и любви, где можно в одно мгновенье оказаться в заоблачной стране великанов или в жаркой Африке, где живет бабушка льва Бонифация, в подводном царстве или зимнем лесу.

И вот наступает самая торжественная, долгожданная часть гала-концерта. Церемония награждения была масштабной, потому что дипломы и подарки получили практически все детские сады: проигравших в конкурсе не было. Педагоги были удостоены благодарностей, а лучшие коллективы - дипломов лауреатов и победителей в одной или нескольких номинациях.

По результатам общественного голосования на приз зрительских симпатий, которое проходило в социальной сети в группе «Радуга талантов», награды получили:

- в номинации «Юный художник» - детский сад №52 (конкурсная работа «Кошкин Дом»),

- в номинации «Юный актер» - детский сад №41 (творческий номер «Приключения Буратино»),

- в номинации «Юный вокалист» - детский сад №3 (музыкальная композиция «Голубой вагон»),

- в номинации «Юный мультипликатор» - детский сад №23 (мультфильм «На добрый привет – добрый ответ») и детский сад № 31 (мультфильм по мотивам мультжурнала «Веселая карусель»),

- в номинации «Хореографическое творчество» - детский сад №55 (танцевальная композиция «Цветик-семицветик»).

Татьяна Можаева