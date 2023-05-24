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«Без цепи живется лучше»

В рамках проекта "Фермерство: Вектор устойчивости" газета "Восточный берег" представляет фермера-грантополучателя, производителя молочной продукции из Всеволожского района Ленинградской области Михаила Сенькова, успешно применяющего в своём К(Ф)Х новые технологии.

Рубрики:  Сельское хозяйство
Видео Г. Ожегов

#Фермерство_Вектор_устойчивости