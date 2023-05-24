Социальным проектам Ленобласти ― поддержку на федеральном уровне

Новый сезон Международной премии #МыВместе-2023, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина, стартовал 18 февраля. С учетом большого интереса к проекту срок заявочной кампании продлен до 31 мая.

От Ленинградской области на премию уже поступила 71 заявка. Общий грантовый фонд премии в 2023 году составит 90 млн рублей. Участники смогут подать заявку в 11 номинациях в различных сферах, в том числе новых ― «Обучение служением», «МЫВМЕСТЕ ― Россия» и спецноминация «Наставничество года». Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Победителями станут около 4 тысяч человек ― они получат награды и бесплатное путешествие по России. Полторы тысячи полуфиналистов приобретут полноценное сопровождение от партнеров Премии, а финалисты будут приглашены на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на ВДНХ в начале декабря 2023 года.

В церемонии по традиции примет участие президент России Владимир Путин. Финалистов также ждут дополнительные возможности от партнеров Премии: стажировки, вебинары и менторские встречи с топ-менеджментом, приглашение финалистов в качестве спикеров и экспертов, информационная поддержка.

В 2022 году призером премии стал житель Ленинградской области Никита Самойлов ― он занял 3 место в номинации «Лидеры Социальных Изменений» с проектом «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».