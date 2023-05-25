На повестке дня - права человека

В совете участвуют уполномоченные по правам человека из 87 регионов, в том числе новых субъектов Российский Федерации. Главными темами стали защита и соблюдение прав людей в сфере социального обслуживания.

Открывая совет, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что сегодня в Ленинградской области отмечается положительная динамика развития социальной сферы: регион делает акцент на адресный подход, ориентируясь на нужды каждого конкретного человека.

― Сегодняшняя тема совета очень близка и важна ― это тема защиты тех, кто больше всего нуждается в поддержке государства. Это люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные семьи, инвалиды, лица, которые освобождены из мест заключения и не могут пока еще трудоустроиться, и многие другие. Сегодня мы также говорим о социальной помощи и поддержке тех, кто принимает участие в специальной военной операции – это, прежде всего, семьи ребят и сами военнослужащие. Только в Ленинградской области принято 53 новых социальных льготы для таких семей. И сегодня очень важно, чтобы каждая семья такую льготу получила. И как раз институт уполномоченных по правам человека контролирует соблюдение всех норм и правил для таких семей. И вторая задача ― поддержка ребят, которые вернутся. Это общая задача для нас всех, ― прокомментировал глава региона.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем выступлении уделила особое внимание теме пожарной безопасности в домах престарелых, условиям проживания людей в психоневрологических интернатах. Она также затронула тему помощи вернувшимся участникам СВО и призвала регионы строить работу на прямом контакте с вернувшимся военнослужащими.

Уполномоченный по правам также подчеркнула уникальность модели Ленинградского учреждения «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и призвала регионы транслировать ее.