Предприятия Ленобласти занимают ниши иностранных производителей

«Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов.

Первым заказчиком нового продукта, выпущенного в Ленинградской области, стал Ижевский завод изоляции. Грунтовка будет использоваться для нанесения защиты на внутреннюю поверхность труб, которые затем пойдут на сооружение нефтепроводов.

Мощности предприятия позволяют выпускать порядка 300 тонн новой грунтовки в год. Инвестиции в создание и запуск продукта составили 15 млн рублей.

В дальнейшем завод планирует продолжать разрабатывать и осваивать выпуск новых продуктов, чтобы обеспечить российский рынок отечественными лакокрасочными материалами. По словам генерального директора Александра Шиханова, по итогам 2022 года предприятие нарастило объемы производства в два раза до 3,9 тыс. тонн.