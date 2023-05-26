3 июня - на Пушкинский праздник в Гатчинский район!

Праздник, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, проходит в Гатчинском районе в 38-й раз. Как отметила на заседании оргкомитета глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, «Пушкинский праздник для гатчинской земли – это брендовое мероприятие, с очень емкой историей». Сохраняя и развивая традиции, этот праздник каждый год наполняется новыми формами, охватывая все больше участников и зрителей.

Несколько лет назад торжество получило областной статус. Организаторы праздника 2023 года - Музейное агентство Ленинградской области, Парковое агентство совместно с Симфоническим оркестром Ленобласти и администрация Гатчинского муниципального района. Их общая задача – сделать культурное событие интересным, познавательным, доступным и безопасным.

Основных площадок в этом году две - Суйда и Гатчина.

Суйда

Первой откроется площадка в поселке Суйда, на территории музея-усадьбы. В 12 часов здесь начнется экскурсионно-театрализованная программа и моноспектакль «Пушкин. Роман с музой». Участие в экскурсии и моноспектакле - по предварительной записи (+7(81371)58970), стоимость билетов 350 рублей. Обзорные экскурсии тоже платные, 200 рублей, проходят каждый час с 10 до 17 часов.

В 14 часов около пруда в усадебном парке вниманию гостей будет представлена музыкальная программа «Парк Онегина», посвященная 190-летию романа «Евгений Онегин», и литературно-музыкальная композиция с участием российской актрисы театра и кино, певицы Валерии Ланской. Здесь же с яркими творческими номерами выступят делегации всех 17 поселений Гатчинского района.

Областной праздник завершит иммерсивное шоу «Очарованный». Начало в 23 часа. Сбор всех желающих погрузиться в пушкинскую атмосферу начнется, как и в прошлом году, в 22.45 у входа в парк усадьбы «Суйда».

Гатчина

- Программа Пушкинского праздника - 2023 очень разнообразна и рассчитана на любой вкус и возраст, - отметила председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова. - Есть мероприятия в традиционном духе – как, например, театрализованный концерт «Друзья мои, прекрасен наш союз» в Поэтическом сквере Гатчины. Есть и с современным наполнением – иммерсивное шоу.

Программа в Поэтическом сквере начинается в 13 часов. Она будет посвящена 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца и 80-летию со дня рождения Михаила Лейкина – создателя Пушкинского праздника. Прозвучат стихи и песни в исполнении профессиональных артистов - заслуженного артиста РФ Семена Сытника, певицы и актрисы Виктории Жуковой, выпускников областного колледжа культуры и искусства, а также гатчинских коллективов и поэтов.

В 17 часов в Приоратском парке Гатчины начнется мюзикл «Пушкин. Рок. Любовь». Его представит Симфонический оркестр Ленинградской области совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга под управлением главного дирижера Михаила Голикова.

Событийный ряд мюзикла выстроен с документальной точностью: поэт предстанет перед зрителями живым и многогранным человеком со всеми страстями и слабостями, пороками и подвигами, любовью и ненавистью.

Музыкальное наполнение спектакля будет многожанровым: рок, джаз и даже рэп. По задумке музыкального руководителя Михаила Голикова к симфоническому звучанию оркестра добавят электрогитару и ритм секцию, что придаст истории жизни великого поэта особое роковое звучание.

Кобрино или Выра

В 14 часов в д. Кобрино на территории музея «Домик няни А.С. Пушкина» начнется театрализованная концертно-интерактивная программа, посвященная 265-летитю Арины Родионовны, с песнями, танцами, частушками. Здесь же посетителей будет ждать «Ремесленная слобода» и творческие мастерские. Каждый сможет сделать или купить сувенир, в том числе авторские изделия ручной работы. Каждый час с 10 до 16 часов в музее будут проходить экскурсии, посвященные Арине Родионовне. Стоимость билета 250 рублей.

В это же время, в 14 и 16 часов, в другой части Гатчинского района, в д. Выра в музее «Дом станционного смотрителя» актеры театра «На Литейном» покажут спектакль «Станционный смотритель. Билет на спектакль стоимостью 500 рублей дает право на посещение музея. Купить его лучше заранее на сайте https://naliteinom.ru/index.php/afisha-lo.

«Пушкинский поезд»

Ровно за год до 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться 2024 году, стартует новый пушкинский проект – «Пушкинский поезд». Это будет не обычная рейсовая «Ласточка», а пушкинская. Четыре вагона оформлены в классическом стиле – бессмертными строками и иллюстрациями по произведениям Александра Сергеевича. Два вагона познакомят пассажиров с видением героев произведений Пушкина современным коллективным разумом – нейросетью. И еще два вагона будут наполнены информацией Пушкинских музеев с турмаршрутами по Пушкинским местам Ленобласти.

Торжественное открытие проекта с участием почетных гостей и первый запуск на линию по маршруту «Санкт-Петербург Балтийский – Гатчина Варшавская» состоится 3 июня. В дальнейшем тематический поезд будет ходить регулярно, а проект «Пушкинский поезд» еще как минимум год – дополняться и развиваться.





Татьяна Можаева