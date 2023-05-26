Областные школьники летом освоят «Код будущего»

Выбрать интересное направление и подать заявление можно на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Школьникам доступны 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний: можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки PHP, JavaScript и др.

Курсы состоят из 4 модулей по 36 академических часов: летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные — осенью.

Проект «Код будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря проекту к 2030 году языки программирования освоят около 1,2 миллиона российских школьников. В 2022 году около тысячи ленинградских школьников приступили к обучению на курсах проекта «Код будущего».