Конный театр Ларисы Луста открывает новый сезон

В театре Ларисы Луста 19 уникальных и редких лошадей разных пород.

Несмотря на свой молодой возраст (открытие состоялось в 2021 году), театр является участником крупнейших международных фестивалей, уже имеет своего постоянного зрителя и множество поклонников из других городов, а на Международной выставке «Конная Россия» в Москве в 2022 году был назван «Открытием года».

Создатель театра и его художественный руководитель - известная петербургская певица и актриса Лариса Луста.

10 июня Конный театр Ларисы Луста представит свой новый музыкальный спектакль «Стражи времени», поставленный по древнеславянским мифам.

Идея театра - сохранение и популяризация культурных и конных традиций России, погружение зрителя в мир красоты, творчества и гуманного отношения к животным.

Кроме лошадей, на территории театра живут и другие животные, спасенные из сложных ситуаций и нашедшие здесь свой дом. Любимицей гостей стала альпака Карамелька, встречающая зрителей и свободно гуляющая вместе с ними.

Конный театр Ларисы Луста расположен в деревне Нестерково Гатчинского района Ленинградской области. Телефон для справок: +7 (921) 942-44-72