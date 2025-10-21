Памятные доски Гатчинского округа – под охраной

Кто отвечает за их содержание? Какова судьба утраченных? На эти вопросы отвечает начальник отдела, специалист по объектам культурного наследия отдела по осуществлению полномочий в сфере объектов культурного наследия и общим вопросам комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального округа Алеся Валентиновна Туркина.

- Есть ли в Гатчинском округе реестр мемориальных и памятных досок?

- В комитете по культуре я работаю с февраля 2023 года. Председатель комитета по культуре и туризму Мария Леонидовна Титова поставила передо мной задачу создать реестр мемориальных и памятных досок. На тот момент в Гатчине и Гатчинском муниципальном районе в целом реестра не было.

- Какими источниками информации вы пользовались при составлении реестра?

- При составлении реестра было принято решение взять за основу материалы гатчинского краеведа Валерия Алексеевича Мачульского. Валерий Алексеевич проделал большую и очень важную работу. Она представлена в двух томах его книги «История Гатчины в бронзе и граните» (2015 и 2017 гг.). В книгах имеется достаточно полная информация о мемориальных и памятных досках города Гатчины. Особенно ценно, что там есть сведения об утраченных досках и о тех, которые поменяли место своего расположения.

Информация о некоторых досках, которые размещены на объектах культурного наследия, дополнительно была получена из реестра объектов культурного наследия.

Опираясь на эту информацию, исторические сведения, справки и документы в течение месяца удалось составить достаточно емкий и полный реестр.

- Реестр составлен, а дальше пошла техническая работа?

- Да. Необходимо было выехать на каждый адрес размещения доски, указанный в реестре, чтобы убедиться совпадает информация или нет. Важно было зафиксировать наличие доски на указанном месте, учитывая, что некоторые доски в силу определенного стечения обстоятельств были перенесены на другие здания, а также сверить количество утраченных досок. Нужно было осуществить фотофиксацию досок с оценкой их физического состояния на момент проведения осмотра. Этот процесс занял еще несколько дней в течение полутора месяцев, учитывая, что параллельно было необходимо заниматься решением основных задач, касающихся объектов культурного наследия – моего основного профиля работы.

Хочу подчеркнуть, почти всё совпало с книгой Валерия Алексеевича.

- В итоге сколько досок в Гатчинском округе?

- На сегодняшний день в Гатчине размещена 121 доска. В границах территориальных управлений – 71 доска. Суммарно в Гатчинском муниципальном округе – 192 доски.

- Каждый год открывается множество новых досок. Как часто актуализируется реестр?

- Это живой процесс. Объезды я провожу ежегодно в мае-июне. Стараюсь для таких выездов ловить солнечные дни, чтобы при фотофиксации максимально были видны дефекты.

- Есть ли среди мемориальных досок объекты культурного наследия?

- Нет. Сами по себе мемориальные и памятные доски объектами культурного наследия не являются.

Есть мемориальные доски, которые размещены на объектах культурного наследия и могут быть включены в предмет охраны памятника, но такие случаи встречаются не часто.

- В рамках какой муниципальной программы может производиться ремонт мемориальных досок?

- Отдельной муниципальной программы по ремонту мемориальных и памятных досок в Гатчинском округе не существует. Есть муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе», в рамках которой мы выполняем работы по ремонту и замене мемориальных и памятных досок.

Когда мы приступили к созданию реестра, появилось понимание, что доски в реестре муниципального имущества не числятся и на балансе Гатчинского района не стоят, они ни за кем не закреплены и никому не были переданы в пользование. Попросту были ничьи.

Теперь реестр составлен. В результате проделанной работы стало понятно, сколько досок требует очистки, ремонта, реставрации, замены, сколько их утрачено или снято в связи с проведением ремонтных работ на зданиях.

Для выполнения поставленных задач, в целях исполнения полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия нам ежегодно выделяются денежные средства, предусмотренные в комплексе процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества», что позволяет ежегодно проводить замену мемориальных досок, заключая муниципальные контракты с соответствующими подрядными организациями. Так, небольшими шажками, мы планируем постепенно обновить памятные доски Гатчинского округа.

- Как принимается решение по замене мемориальных досок? По какому принципу расставляются приоритеты?

- Большая часть досок в Гатчине устанавливалась в 1960-1980-е годы. Они сделаны из натурального камня – мрамора и гранита. В условиях нашего климата: большой влажности, перепадов температур – образуются трещины и дефекты. Камень становится хрупким, и доски приходят в негодность. Хотя внешне они могут выглядеть крепкими.

Отмечу: прежде чем принимать решение о замене доски, фотографии, на которых дефекты доски видны крупным планом, направляются экспертам с целью консультации. Они выражают свое мнение относительно того, подлежит ли доска ремонту или ее нужно заменить, на которое мы и ориентируемся. Как правило, если доске 30–40 лет и более, реставрировать ее не имеет смысла. Материал уже хрупкий, и, когда специалисты начинают демонтировать доску для ремонта, она просто раскалывается на части. С такими случаями мы тоже сталкивались.

Доски, на которых выявляются дефекты, меняются. В 2023 году на эти цели было выделено около 500 тысяч рублей. Потом сумму увеличили до 1 млн рублей в год. По ценам сегодняшнего дня, к сожалению, на эти деньги сразу всё не сделать. Разложили объем работ на периоды и, согласно действующему законодательству, стали проводить эти работы через контрактную систему закупки услуг.

Начали с досок, которые были в худшем состоянии. В приоритетном порядке поменяли доски героям Великой Отечественной войны. В этом году, проведя анализ ситуации, стало ясно, что все военные доски уже в хорошем состоянии. Тогда было принято решение отремонтировать доски, посвященные гражданской тематике.

- С какой именно мемориальной доски началось обновление?

- С доски писателю Александру Ивановичу Куприну. Это красивая авторская работа скульптора Валерия Владимировича Шевченко. Доска не стандартная, вытянутая, состояла из двух частей. Материалом основания для изготовления исходной доски стал камень – местный известняк. Когда доска развалилась, барельеф с портретом Куприна выпал. То, что осталось от доски, хранилось на складе муниципального учреждения «Тихая обитель».

Это была самая сложная доска. Работы по ней велись под контролем автора первой доски. Несколько раз с ним встречались, согласовывали каждый шаг. Мы спасли только барельеф и буквы, каждая из которых крепилась на отдельных штифтах. Сохранили оригинальный шрифт и композицию.

Совместно с Валерием Владимировичем Шевченко было принято решение воссоздавать доску на основе из светлого гранита. Барельеф был очищен, обработан и закреплен на прежнем мес-те. Каждую букву текста обработали от ржавчины специальными составами и покрасили. Подрядная организация, которая выиграла конкурс и заключила контракт, выполнила эту работу даже ранее назначенного срока.

В 2024 году воссозданная доска Александру Куприну по праву заняла свое прежнее место.

Параллельно мы заменили мемориальную доску герою Великой Отечественной войны Георгию Васильевичу Кустову в Мариенбурге и еще трем героям Великой Отечественной войны.

- Какие доски были заменены в этом году?

- В 2025 году заменены четыре доски гражданской тематики. Мы взялись за доски, текст которых был некорректным или измененным (перебитым поверх старых букв). Это еще одно, на мой взгляд, важное направление работы – мы воссоздаем заново доски, исправляя прежние ошибки.

В этом году мы меняли мемориальную доску одному из создателей советской школы поэтичес-

кого перевода Михаилу Леонидовичу Лозинскому, расположенную на здании Базовой школы в Гатчине. Эта доска могла бы еще повисеть, но было принято решение о ее замене в связи с необходимостью внести корректировки в текст доски (на исходной доске даже не были указаны инициалы Михаила Леонидовича). К тому же невестка великого переводчика была не согласна с текстом доски. Она настаивала, что Михаил Леонидович был российским переводчиком, а не советским. Через год после установки первой доски она просила изменить этот текст. Но возможность внести изменения и изготовить новую доску с правильным текстом появилась только теперь.

На доске детскому поэту и автору сказок Леониду Ивановичу Куликову пошли трещины, текст уже плохо читался из-за вылущенной краски. Учитывая, что доска висела на центральной пешеходной улице города – улице Соборной, было принято решение о ее замене.

Доска путешественнику, географу и геологу Петру Александровичу Чихачеву тоже была с трещиной. Цвет камня на месте отчества ученого изменился. Возможно, что первично доску изготовили с ошибкой, допущенной в отчестве, а когда это обнаружили, не стали изготавливать новую доску, а просто перебили текст на том же камне. Со временем это место стало более желтым и заметным.

На доске первому советскому адмиралу Модесту Васильевичу Иванову было также перебито отчество. В этом месте цвет камня изменился, а краска на них вылущилась. Кроме того, перебитые буквы в отчестве были нанесены с другой глубиной, что было очень заметно. К тому же по доске пошли трещины. Доска с дефектами выглядела некрасиво. Было принято решение менять ее тоже.

- Вы прописываете в техническом задании, из какого камня должны быть новые доски и каким шрифтом выполнен текст?

- В техническом задании к муниципальному контракту всегда прописывается и материал, и размер, и шрифт. Всё согласовывается с председателем комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального округа, заместителем главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Марией Леонидовной Титовой.

Далее проходят конкурсные мероприятия на определение подрядчика, который будет выполнять работы. Когда доска смонтирована, убеждаемся, что это тот результат, который хотели получить, и подписываем акт приема-передачи.

Безусловно, мы стараемся воссоздать доски в аутентичном виде, если это авторские работы. В таком случае очень важно не нарушать концепцию, задуманную автором при ее создании.

Если доски типовые, то и при замене будет представлен типовой вариант. Для изготовления досок порядком предусматривается достаточно свободный выбор материалов и стандартизированных шрифтов. Для основания доски стараемся выбирать красивый природный камень, хорошо читабельный шрифт. Необходимо также предусмотреть правильные цветовые решения, подобрав удачное сочетание цвета природного камня и выбранной краски, чтобы текст легко читался и воспринимался глазом без раздражения. Цветовая гармония деталей дополнительно улучшает общее восприятие памятной доски. Для этого мы используем специальную стойкую краску, которая контрастирует с цветом каменного основания. Доска должна максимально уместно вписываться в окружающую обстановку и не противоречить дизайн-коду города.

- Где хранятся исторические доски, когда их меняют на новые?

- Все доски, которые мы демонтировали за два года, переданы на хранение в музей города Гатчины. Кроме доски Куприну, потому что камень полностью раскололся и раскрошился, можно сказать, рассыпался, и материал основания доски восстановлению не подлежал.

Часть досок хранится у Валерия Алексеевича Мачульского на производственной площадке в промзоне Мариенбург.

- Если на доске не прочитать текст – это станет аргументом в пользу замены доски?

- Не всегда. Бывает, изначальный выбор цветового решения материалов и композиции был не удачен. Например, на каменном основании из красного гранита надпись нанесена золотой краской, что делает текст очень плохо читаемым. Создается ощущение, что доска выгорела, и цвет потускневших букв пора обновить, хотя все они идеально прокрашены и выгорания цвета нет. Получается эффект неопрятного, запущенного вида. У нас есть такая проблема на нескольких досках. Когда на них появится дефект, мы сможем заменить и материал, и краску, если, конечно, доска размещена не на объекте культурного наследия, где изменение выбранных при его создании цветовых решений запрещено законом.

Есть такая проблема и на Мемориале воинской славы, расположенном в Гатчине на улице Солодухина. Буквы на красных гранитных мемориальных плитах отлично прокрашены, но нечитаемы. Воинский мемориал – объект культурного наследия регионального значения. Отдельным приказом установлен предмет охраны этого мемориала. И поскольку мемориальные плиты являются предметом охраны этого памятника, менять цветовое решение там нельзя. Как были золотые буквы на красном граните – так и останутся.

- Как повесить памятную доску любимому учителю, например, на Гатчинской школе № 4? Каков алгоритм?

- Установить доску на фасаде муниципального здания можно. Процедура определена «Порядком установки мемориальных и памятных досок», принятым советом депутатов Гатчинского округа. Комиссия по установлению памятных знаков, созданная при главе Гатчинского округа, рассматривает поступившие обращения заинтересованных лиц с приложенным проектом, исторической справкой, другим информационным материалом. Решение об установке мемориальной доски принимает совет депутатов Гатчинского муниципального округа на основании рекомендаций этой комиссии.

Вся подготовка и реализация проекта осуществляется за счет инициатора, как и дальнейшее содержание доски. Но если инициатор больше не может содержать доску, он имеет право передать ее на баланс органа местной власти.

Если памятная доска будет устанавливаться на фасаде здания, являющегося объектом культурного наследия, как, в примере, приведенном вами – в случае размещения доски на Гатчинской школе № 4, то необходимо будет получить все необходимые согласования с региональным органом власти, осуществляющим в силу своих полномочий контроль и надзор за сохранением объектов культурного наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия – комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Что касается непосредственно Гатчинской школы № 4, то на ее фасаде были установлены семь мемориальных досок. Сейчас они демонтированы в связи с ремонтом образовательного учреждения и находятся на хранении.

Еще раз подчеркну, что на муниципальном уровне в отношении установления мемориальных досок на муниципальных зданиях такое решение принимает совет депутатов Гатчинского муниципального округа. Недавно рассматривалось обращение об установке мемориальной доски на доме № 12 по улице Урицкого, где проживало тридцать участников Великой Отечественной войны. Комиссия рассмотрела предложение и согласовала. Депутатами было принято положительное решение о ее установке. В скором времени новая памятная доска об участниках Великой Отечественной войны

займет свое место.

Татьяна Можаева