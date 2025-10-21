Обман по талону: Телефонные мошенники стали применять новую схему с "проверкой газового оборудования". Как она работает

С поликлиникой меня пытались развести на прошедшей неделе. Строгий мужской голос объявил, что я обязана срочно пройти диспансеризацию. Талон мне отправили, и я должна подтвердить его номер. В противном случае меня якобы вычеркнут из какой-то льготной госпрограммы. Бросил трубку звонивший после того, как я попросила назвать адрес поликлиники, куда должна явиться по его талону.

Более свежая и более хитрая схема мошенничества связана с газовым оборудованием в квартирах и домах. Жулики пользуются тем, что граждане, у которых оно стоит, знают: в 2023 году были приняты новые правила пользования таким оборудованием. Согласно этим правилам договоры об обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно заключать только с официальными специализированными компаниями.

Выглядит же развод так - звонит человек, представляется работником газовой службы и требует в обязательном порядке перезаключить договор на обслуживание оборудования.

Чтобы сделать все более правдоподобно, называют номер талона, который человек может проверить на сайте. Этот сайт и есть - ловушка.

Как предупреждает МВД России, такие сайты - фишинговый ресурс, созданный для того, чтобы выманить личные данные жертвы. Как только человек заходит на такой сайт и вводит свои контакты, то сразу же получает в ответ сообщение с кодом подтверждения.

Следом раздается звонок якобы сотрудника сайта с просьбой продиктовать код. И если его назвать, то дальше по известной схеме - граждане открывают доступ к своим счетам.

Но это лишь первый акт развода. Следующий начинается, когда звонят уже якобы силовики. Они сурово предупреждают, что с карты гражданина хотят списать деньги. Единственное спасение - перевести сейчас же все средства "на безопасный счет".

Слова "никому не говорить" - это сигнал о том, что вам точно звонят мошенники. Никакие сотрудники не могут обязать сохранять тайну следствия по телефону.

В полицейском ведомстве еще раз напомнили: для того чтобы избежать ловушки, следует соблюдать несколько правил. Первое - никогда не подтверждать коды, поступившие по СМС. Второе - не переходить по ссылкам, полученным в сомнительных сообщениях и не вводить свои личные данные на сайты, которые вызывают подозрения.

И третье - то, о чем полицейские говорят уже не первый год - настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на "безопасные" счета.

Важно помнить - при малейших сомнениях лучше перезвонить в официальную службу газоснабжения по номеру, который отпечатан на договоре или официальном сайте.

Компетентно

Екатерина Смирнова, заместитель председателя президиума МКА "РОСАР", кандидат юридических наук:

- Несмотря на то что сейчас практически везде предупреждают о мошенничестве, цифры статистики не становится меньше. На сегодняшний день один из самых распространенных и действенных приемов, которым пользуются мошенники - получение доступа к личному кабинету на Госуслугах намеченной жертвы, используя заранее направленный четырехзначный код. Для того чтобы человек не успел задуматься, засомневаться выбирают наиболее суетное время - сборы перед работой, вечернее возвращение домой и прочее.

После получения кода на Госуслугах размещают доверенность на какого-нибудь негодяя, о котором есть пугающая информация в интернете. А затем следует звонок от какой-нибудь службы безопасности или псевдосотрудников неких уполномоченных органов с угрозами уголовной ответственности за доверенность, выданную преступникам.

Можно сказать, что звучит это все смешно, и сколько-нибудь разумный, критически мыслящий человек ни за что не попадется на такой "развод".

Согласилась бы, если бы не знала, сколько умных, эрудированных, совершенно разного возраста, уровня образования и вполне состоявшихся людей попадались на эти уловки.

Нельзя забывать, что мошенники давно перешли из категории уличных "кидал" в высоко профессиональную структуру, в состав и разработку схем которой входят психологи, нейропсихологи, психиатры, социологи и иные специалисты, разрабатывающие и совершенствующие способы и методы воздействия на человека, подавления его воли, введения в гипноз и т.д.

Поэтому осуждать попавших под такой "каток" проще всего. Однако есть и немало людей, которым удается избежать обмана, нередко при помощи бдительных родственников.

Разумеется, попадая в такую разработку преступников, у человека меняется поведение. Он становится более нервным, скрытным. Поэтому разъясните близким людям, что, как только поступают подозрительные звонки, надо обязательно об этом сообщать родным и незамедлительно обращаться в полицию.

Есть определенный алгоритм действий мошенников, каждый этап которого должен послужить сигналом о том, что вас вводят в заблуждение.

Прежде всего звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов или службы безопасности. Говорит напористо, требовательно, несколько агрессивно. Затем он начинает запугивать человека: звучат обещания обысков, уголовной ответственности для родных или для самого гражданина и т.д. Идет своего рода "продажа страха".

Ну и в итоге звучат требования сохранять конфиденциальность. Кстати, слова: "Никому не говорите" - это сигнал того, что с вами на этот раз точно говорят мошенники.

Надо знать, что никакие уполномоченные сотрудники всех без исключения правоохранительных органов не могут по телефону обязать сохранять тайну следствия и молчать, о чем шел разговор.

Для тех, кто не в курсе, разъясню, что соблюдение тайны следствия, это отдельная, сложная процессуальная процедура, требующая в обязательном порядке присутствия гражданина в кабинете следователя. Чтобы обязать человека сохранять тайну следствия, специально составляются и подписываются соответствующие документы. Ни по телефону, ни в личной беседе сделать это невозможно. Поэтому угрозы мошенников про ответственность человека за сохранение тайны их переговоров - ложь.

Наталья Козлова, «Российская газета»

Фото freepik.com