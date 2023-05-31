Не удалил борщевик - штраф

Законопроектом, инициированным депутатами-единороссами Сергеем Коняевым, Павлом Коржавых, Олегом Петровым и Дмитрием Рытовым, предлагается возложить на собственников, иных законных владельцев земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов Ленинградской области, обязанность по проведению мероприятий, направленных на удаление борщевика Сосновского, а также установить административную ответственность за неисполнение данной обязанности.

Инициаторы отмечают, что проблема распространения борщевика Сосновского является чрезвычайно актуальной для Ленинградской области. Растение является ядовитым для человека, при этом основная часть ядовитых веществ локализована в наземных частях растения. Его стебли, листья и плоды содержат эфирные масла, богатые фуранокумаринами – фотосенсибилизирующими веществами, которые при попадании на кожу человека могут повысить ее чувствительность к ультрафиолету. Последующее воздействие света приводит к острым дерматитам, которые протекают по типу долго не заживающих ожогов. При поражении больших участков тела существует риск для здоровья и жизни человека.

В настоящее время отношения в указанной сфере регулируются госпрограммой Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», в рамках которой предусмотрено предоставление из областного бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части понесенных ими затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения, а также субсидий бюджетам муниципальных образований региона на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с ним на территориях муниципальных образований.

Кроме того, областным законом от 25 декабря 2018 года № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области и о внесении изменения в статью 4.10 областного закона «Об административных правонарушениях» вопросы удаления борщевика Сосновского на землях населенных пунктов были отнесены к числу вопросов, которые могут регулироваться правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области.

Этим же областным законом были внесены изменения в статью 4.10 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», которая была дополнена нормой об ответственности за нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области требований по удалению борщевика Сосновского на землях населенных пунктов.

Вместе с тем непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского, произрастающим на земельных участках, не входящих в состав земель населенных пунктов, в большинстве случаев остается безнаказанным.

С учетом того, что вопросы борьбы с борщевиком Сосновского федеральным законодательством непосредственно не регулируются, депутаты предлагают возложить на собственников, иных законных владельцев земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов Ленинградской области, обязанность по проведению мероприятий, направленных на удаление борщевика Сосновского, а также установить административную ответственность за неисполнение данной обязанности. В частности, непроведение соответствующих мероприятий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях.

Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области