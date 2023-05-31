Никольская ярмарка в Лампово

Ярмарка приурочена к храмовому празднику. Еще в первой половине XVIII века на гатчинскую землю стали переселяться старообрядцы-поморцы Русского Севера. За минувшие века старообрядческая община в Лампово стала самой большой в регионе. Здесь бережно сохраняются традиции старообрядчества и действует единственный в Ленинградской области моленный дом, освященный во имя святителя Николы Чудотворца.

Праздник открыл руководитель старообрядческой общины д. Лампово Денис Ермолин. Он поблагодарил за интерес к празднику, который в прошлом году был включен в перечень важных мероприятий комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и получил целевую субсидию. Поэтому в этом году увеличилось число участников и расширилась программа.

- Мне приятно, что собрались жители, приехали ремесленники, гости для того, чтобы вместе отпраздновать наступающий День святого Николы, небесного покровителя нашего храма. Надеемся, что эта традиция станет доброй, приживется в деревне на многие годы. Желаю участникам радостных минут, интересных мастер-классов, увлекательных хороводов, - сказал Денис Ермолин.

К собравшимся обратились заместитель главы администрации Дружногорского поселения Дмитрий Дрягин, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, представитель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Вадим Ховайло.

- Ваши многовековые духовные и культурные традиции - неотъемлемая часть нашего богатейшего национального наследия. Сохранение этих исконных духовных традиций, богатого культурно-исторического наследия нашего народа, укрепление мира и согласия – это общие задачи для всех представителей нашего многоконфессионального сообщества, - отметил Вадим Ховайло.

Замечательный подарок ламповцам преподнес почетный гражданин Гатчинского района, краевед Андрей Бурлаков:

- Год назад на празднике я пообещал, что напишу об истории общины в Лампово. Я залез в архивы, и вот в моей новой книге «Записки краеведа» вышел уникальный очерк с архивными справками, фотографиями и документами – здесь ваша история почти за четыре века. Книга только вышла, я ее подарю вашей общине. Теперь ждем создания здесь музея русской старины. Думаю, что всем миром с поддержкой администрации мы эту идею осилим. Будем помогать экспонатами, материалами, документами, - сказал Андрей Бурлаков.

И как бы в подтверждение его слов мастерица из Дружной Горки Татьяна Александровна Пухова преподнесла в подарок Денису Ермолину куклу-столбушку.

На Никольскую ярмарку приехали представители Новгородской и Крестецкой общин. Это уже не первый их визит в Лампово, и они отметили, что гостей, несмотря на удаленность деревни от трассы, в этом году стало заметно больше.

- Уже тесно становится около храма. Хорошо бы найти место и создать деревенский культурный центр… У нас в староверческой деревне Лякова Крестецкого района Новгородской области проводится фестиваль старообрядческой культуры, тоже третий год, на базе культурного центра. Он готов вместить больше гостей. Приезжайте к нам 16 июля на Певческую горку – вам понравится, - прозвучало приглашение от гостей.

И вот ярмарка открыта! Ярким акцентом праздника стала фольклорная программа «Усть-Цилемская Горка», которая позволила познакомиться с культурой и традициями старообрядцев старейшего села Усть-Цильма Республики Коми, раскинувшегося на берегах могучей Печоры. Горка - цикл обрядовых хороводов и песен, которые от Николы Вешнего до Петрова дня водят крестьяне Русского Севера. Программа началась с лирической песни «Нам не дорого ваше злато, чисто серебро», а продолжилась хороводом, который захватил всех гостей праздника. В кругу Северного хоровода ходили парами, тройками и «змейкой», играли в «ручеек», пели частушки.

Желающие могли присоединиться к экскурсии по Лампово и увидеть уникальные деревянные дома, построенные старообрядцами более века назад.

Дети с радостью участвовали в мастер-классах и играли на свежем воздухе. Специальную программу для Никольской ярмарки подготовили сотрудники Ламповского дома культуры и Ламповской сельской библиотеки.

Гости подолгу разглядывали товары у многочисленных ремесленников. Армида Александровна Махно из деревни Бегуницы Волосовского района участвовала в ярмарке уже третий раз. Ее традиционные русские куклы завораживают. Можно подобрать куклу на любой случай – на рождение и замужество, на удачу и здоровье. Вот куклы-обереги (скруточки, так называемые узелковые куклы, делаются без иголки, без единого шва) и ангелочки! Традиционные игрушки из дерева и бересты представила команда мастерской «Берестяной шаркунок» из Санкт-Петербурга. Оригинальные сувениры привезли мастерская «ПеньЁлы» из Прибытково и мастерская «Коники» из Волосовского района. В старинной технике ватной игрушки выполнены работы Натальи Ерёменко.

…Считается, что в день святого Николая встречаются весна с летом. Поэтому завершился праздник добрыми пожеланиями яркого и счастливого лета!

Елена Суралёва

На базе Никольской старообрядческой общины в деревне Лампово создан Центр изучения и сохранения русской старины. В этом году на его базе при поддержке администраций Гатчинского района и Дружногорского поселения стартует новый проект «Школа ремёсел». С мая по ноябрь в рамках проекта на базе Ламповской библиотеки и Ламповского сельского ДК пройдут увлекательные мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам - будут учить шить, рисовать, мастерить. Участие бесплатное. Следите за афишами.