Гатчинские мастерицы на фестивале ремёсел в Луге

В Луге 27 и 28 мая состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел «Лужские зори». На фестиваль собрались коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Петрозаводска, Брянска, Новгородской, Архангельской, Вологодской и Донецкой областей.

По приглашению организаторов ярмарки народных ремёсел, областного Дома народного творчества и Лужского городского Дома культуры приняли участие и стали лауреатами фестиваля-конкурса Елена Самусева и Лариса Дудорова, педагоги Дома творчества «Журавушка» Гатчинского районного центра детского творчества

В первый день фестиваля в городском саду у собора Екатерины Великомученицы была организованна выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел, а также мастер-классы от участников конкурса.

Для гостей и жителей города на фестивале Елена Самусева и Лариса Дудорова провели мастер-класс по Волховской и Мезенской росписи, где каждый смог создать на деревянной основе свою роспись, будь то розан волховский или лошадка мезенская.

На второй день участники и гости фестиваля совершили путешествие в деревню Псоедь, посетили музей деревенского быта местных жителей, стали участниками деревенского праздника творческих фольклорных коллективов фестиваля, поиграли в народные игры.