Круче, чем Каппадокия
Встретить рассвет на высоте птичьего полета… Что может быть романтичнее. А если при этом вы еще и летите на воздушном шаре, то это уже почти фантастика. Но не для нашего автора Татьяны Чумериной, которая на себе испытала все прелести полета на тепловом аэростате. Это стало возможным благодаря проходившему с 24 по 28 мая в Приозерском районе чемпионату Ленинградской области по воздухоплавание.
Земля прощай!
Торжественное открытие чемпионата собрало на старом финском аэродроме в Приозерске пилотов из 47-го региона. а также из Московской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Пока спортсмены готовили технику к выступлениям, зрителей развлекали артисты из местного КЦ «Карнавал» и питерская кавер-группа «Балаган». Почётным гостем церемонии открытия стал президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло. Свой последний рекорд он поставил совсем недавно: вместе с путешественником Фёдором Конюховым воздухоплаватель преодолел 2368 километров – лучший показатель в истории человечества.
По единодушному мнению, небольшой провинциальный городок на Ладоге в этот день стал похож на знаменитую Каппадокию, когда над головами зрителей поднялись 11 красочных аэростатов. Огромные шары один за другим вырастали как будто из-под земли, закрывая собой небо и ближайшие многоэтажные дома. Незабываемое зрелище, просто дух захватывает! Приозерск такого ещё не видел. И не только Приозерск: в современной истории Ленобласти похожие соревнования проводились лишь дважды: в 2008 и 2010 годах. Край у нас речной, «на семи ветрах – однако участников майского турнира это не напугало.
– Опытные пилоты творят чудеса. В Приозерском районе, в новой летной зоне, можно не только завернуть, но и почти вернуться на старт, безопасно приземлиться и еще уехать оттуда, - рассказала руководитель пресс-центра чемпионата по воздухоплаванию Жанна Лосева.
В добрый путь
Сами состязания проходили без зрителей – точки старта и финиша находились за пределами города. Но это не стало помехой для тех, кто мечтал увидеть уникальные, самые первые, самые яркие воздушные суда. Организаторы построили полёты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Три дня жители района наблюдали за парящими в небе аэростатами и делились в соцсетях фотографиями.
Это, пожалуй, самый непредсказуемый спорт из всех существующих, который полностью зависит от погоды. Чтобы аэростаты смогли нормально взлететь, скорость ветра у земли должна быть не более 4 метров в секунду - флаги, например, при таком не развеваются, а висят. Если задует чуть посильнее - корзину начинает тащить за шаром, можно не удержать. А в воздухе при порывах ветра шары могут даже налететь друг на друга - упасть не упадут, но потерявшую форму ткань может повредить огонь.
В этом и смысл чемпионата, говорят организаторы: демонстрация пилотами мастерства маневрирования столь слабоуправляемыми аппаратами.
– Самое понятное задание: на земле лежит мишень в форме креста. Туда нужно прилететь и сбросить ленточку с грузиком. Кто ближе попал - тот и победитель. На чемпионате мира попадают где-то 30-40 процентов из ста, - рассказал чемпион мира Иван Меняйло.
Каждое задание здесь имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное «второе имя». Например, «Вальс сомнений» (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачётной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или «Заяц и собаки» (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом («зайцем») и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачётной точки как можно ближе к мишени, которую размещает «заяц».
Незабываемый опыт
Удалось подняться в воздух и мне – вместе с командой пилота Алексея Бугрова во время того самого «Вальса сомнений». Оказывается, дама на борту – к удаче! Первая цель – попадание маркера точно в центр, вторая – практически тоже.
Причём сначала каждый пилот должен был просчитать, во сколько он пересечёт южный берег Суходольского озера. И Алексей ошибся в своих расчетах всего на 2 секунды. Остальным пришлось оттормаживаться и ускоряться, быстро набирать высоту и не терять направления на следующие три цели, на которых их ждали измерители и дирекция.
Все эти страсти разгораются в практически полной тишине – слышен только шум горелки, к которому быстро привыкаешь.
– Мне лично в воздушном шаре нравится тишина, которая тебя окружает, когда ты летишь. Понятно, что горелка создает шум, но ты его контролируешь. Есть и особые секунды, когда мы летим, — вокруг туман, рассвет. Чемпионаты проходят в разных регионах страны, везде свои растительность, и в свободном полете есть возможность опуститься ближе к деревьям и сорвать листья и шишки, – поделился со мной на земле Вячеслав Ананских, президент федерации воздухоплавательного спорта Ленинградской области.
Лучшие из лучших
Уже 28 мая состоялась церемония вручения 1-го Кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту и закрытие соревнований. Мероприятие прошло в соседнем Выборгском районе – на территории легендарного Выборгского замка. Изюминкой финального дня стало вечернее шоу со светящимися шарами, которое пилоты устроили для гостей праздника вопреки погодным условиям.
В чемпионате участвовало десять пилотов тепловых аэростатов, которые менее чем за неделю справились с 22 заданиями. В зачёт соревнований за «Кубок губернатора Ленинградской области» вошли 14 из них. А это даже более, чем достаточно, чтобы признать соревнования успешно состоявшимися: Международной авиационной федерации (CIA FAI) установлен технический минимум: три задания в двух отдельных полётах.
Чемпионом соревнований стал Андрей Чижов из Псковской области, серебро у его земляка Сергея Никитина, бронза также у псковского спортсмена Владимира Богданова. Обладателем главной награды – первого Кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту также стал Андрей Чижов.
Ну а ваша покорная слуга стала обладателем титула «графини Кривко» – по традиции человека, впервые совершившего полет на воздушном шаре, посвящают в воздухоплаватели и присваивают ему графский титул. Вместе с титулом присваиваются и земли, где он приземлился.
Хочется верить, что таких «графов» и «графинь» в Ленинградской области прибудет. Как заверил собравшихся в Выборге зампред правительства региона, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, соревнования по воздухоплаванию имеют все шансы на регулярно проведение.
– Надеюсь, мы заложим новую традицию, и этот вид спорта будет здесь, у нас, как дома, и на следующий год мы сможем провести очередной чемпионат, – резюмировал Владимир Цой.
Татьяна Чумерина
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