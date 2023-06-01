Круче, чем Каппадокия

Земля прощай!

Торжественное открытие чемпионата собрало на старом финском аэродроме в Приозерске пилотов из 47-го региона. а также из Московской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Пока спортсмены готовили технику к выступлениям, зрителей развлекали артисты из местного КЦ «Карнавал» и питерская кавер-группа «Балаган». Почётным гостем церемонии открытия стал президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло. Свой последний рекорд он поставил совсем недавно: вместе с путешественником Фёдором Конюховым воздухоплаватель преодолел 2368 километров – лучший показатель в истории человечества.

По единодушному мнению, небольшой провинциальный городок на Ладоге в этот день стал похож на знаменитую Каппадокию, когда над головами зрителей поднялись 11 красочных аэростатов. Огромные шары один за другим вырастали как будто из-под земли, закрывая собой небо и ближайшие многоэтажные дома. Незабываемое зрелище, просто дух захватывает! Приозерск такого ещё не видел. И не только Приозерск: в современной истории Ленобласти похожие соревнования проводились лишь дважды: в 2008 и 2010 годах. Край у нас речной, «на семи ветрах – однако участников майского турнира это не напугало.

– Опытные пилоты творят чудеса. В Приозерском районе, в новой летной зоне, можно не только завернуть, но и почти вернуться на старт, безопасно приземлиться и еще уехать оттуда, - рассказала руководитель пресс-центра чемпионата по воздухоплаванию Жанна Лосева.

В добрый путь

Сами состязания проходили без зрителей – точки старта и финиша находились за пределами города. Но это не стало помехой для тех, кто мечтал увидеть уникальные, самые первые, самые яркие воздушные суда. Организаторы построили полёты так, чтобы люди видели аэростаты в небе, не приезжая в зону стартов. Три дня жители района наблюдали за парящими в небе аэростатами и делились в соцсетях фотографиями.

Это, пожалуй, самый непредсказуемый спорт из всех существующих, который полностью зависит от погоды. Чтобы аэростаты смогли нормально взлететь, скорость ветра у земли должна быть не более 4 метров в секунду - флаги, например, при таком не развеваются, а висят. Если задует чуть посильнее - корзину начинает тащить за шаром, можно не удержать. А в воздухе при порывах ветра шары могут даже налететь друг на друга - упасть не упадут, но потерявшую форму ткань может повредить огонь.

В этом и смысл чемпионата, говорят организаторы: демонстрация пилотами мастерства маневрирования столь слабоуправляемыми аппаратами.

– Самое понятное задание: на земле лежит мишень в форме креста. Туда нужно прилететь и сбросить ленточку с грузиком. Кто ближе попал - тот и победитель. На чемпионате мира попадают где-то 30-40 процентов из ста, - рассказал чемпион мира Иван Меняйло.

Каждое задание здесь имеет официальное обозначение в виде аббревиатур и порой очень необычное «второе имя». Например, «Вальс сомнений» (аббревиатура HWZ): пилоты должны пытаться сбросить маркер или достигнуть зачётной точки как можно ближе к одной из нескольких установленных целей. Или «Заяц и собаки» (HNH): пилоты должны следовать за аэростатом («зайцем») и пытаться сбросить маркер или достигнуть зачётной точки как можно ближе к мишени, которую размещает «заяц».

Незабываемый опыт

Удалось подняться в воздух и мне – вместе с командой пилота Алексея Бугрова во время того самого «Вальса сомнений». Оказывается, дама на борту – к удаче! Первая цель – попадание маркера точно в центр, вторая – практически тоже.

Причём сначала каждый пилот должен был просчитать, во сколько он пересечёт южный берег Суходольского озера. И Алексей ошибся в своих расчетах всего на 2 секунды. Остальным пришлось оттормаживаться и ускоряться, быстро набирать высоту и не терять направления на следующие три цели, на которых их ждали измерители и дирекция.

Все эти страсти разгораются в практически полной тишине – слышен только шум горелки, к которому быстро привыкаешь.

– Мне лично в воздушном шаре нравится тишина, которая тебя окружает, когда ты летишь. Понятно, что горелка создает шум, но ты его контролируешь. Есть и особые секунды, когда мы летим, — вокруг туман, рассвет. Чемпионаты проходят в разных регионах страны, везде свои растительность, и в свободном полете есть возможность опуститься ближе к деревьям и сорвать листья и шишки, – поделился со мной на земле Вячеслав Ананских, президент федерации воздухоплавательного спорта Ленинградской области.

Лучшие из лучших

Уже 28 мая состоялась церемония вручения 1-го Кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту и закрытие соревнований. Мероприятие прошло в соседнем Выборгском районе – на территории легендарного Выборгского замка. Изюминкой финального дня стало вечернее шоу со светящимися шарами, которое пилоты устроили для гостей праздника вопреки погодным условиям.

В чемпионате участвовало десять пилотов тепловых аэростатов, которые менее чем за неделю справились с 22 заданиями. В зачёт соревнований за «Кубок губернатора Ленинградской области» вошли 14 из них. А это даже более, чем достаточно, чтобы признать соревнования успешно состоявшимися: Международной авиационной федерации (CIA FAI) установлен технический минимум: три задания в двух отдельных полётах.

Чемпионом соревнований стал Андрей Чижов из Псковской области, серебро у его земляка Сергея Никитина, бронза также у псковского спортсмена Владимира Богданова. Обладателем главной награды – первого Кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту также стал Андрей Чижов.

Ну а ваша покорная слуга стала обладателем титула «графини Кривко» – по традиции человека, впервые совершившего полет на воздушном шаре, посвящают в воздухоплаватели и присваивают ему графский титул. Вместе с титулом присваиваются и земли, где он приземлился.

Хочется верить, что таких «графов» и «графинь» в Ленинградской области прибудет. Как заверил собравшихся в Выборге зампред правительства региона, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, соревнования по воздухоплаванию имеют все шансы на регулярно проведение.

– Надеюсь, мы заложим новую традицию, и этот вид спорта будет здесь, у нас, как дома, и на следующий год мы сможем провести очередной чемпионат, – резюмировал Владимир Цой.

Татьяна Чумерина

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