Вниманию жителей города Гатчины!

Комитетом муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального округа (далее – администрация) в рамках мониторинга территории в г. Гатчина были выявлены нестационарные гаражи, расположенные на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, между земельным участком с кадастровым номером 47:25:0101009:24 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Хохлова, з/у № 20 и земельным участком с кадастровым номером 47:25:0000000:6573 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина.

Установлено, что земельный участок по указанному адресу, на котором размещены гаражи, администрацией в собственность либо аренду под размещение указанных гаражей никому не предоставлялся. В администрацию Гатчинского муниципального округа с целью получения разрешения о размещении гаражей по данному адресу никто не обращался.

В ходе ранее проведенных мероприятий в рамках установления собственников на указанных гаражах размещалась информация о необходимости явиться в комитет муниципального контроля администрации, со всеми имеющимися документами.

По размещенным объявлениям в комитет никто не обращался. Установить собственника вышеуказанных гаражей не представилось возможным.

Учитывая изложенное, в настоящее время подготавливается исковое заявление в суд об освобождении незаконно занимаемого земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от размещенного на нём имущества.

Просим собственников гаражей явиться в комитет муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального округа по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 А, каб. 4, либо связаться по электронной почте mk@gmolo.ru