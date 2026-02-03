Золотой прыжок гатчинской спортсменки

Соревнования проходили с 30 января по 1 февраля и собрали сильнейших молодых атлетов со всей России. Победу в дисциплине «прыжок в высоту» с блестящим результатом 1 м 83 см одержала спортсменка из Гатчины Ксения Черноперова! Этот результат позволили ей выполнить норматив Мастера спорта России.

Ксения представляет Гатчинскую спортивную школу № 1 и тренируется под руководством Олега Дмитриевича Баканова, Татьяны Юрьевны Константиновой и Вячеслава Олеговича Семенова.

С блестящей победой Ксению поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото из архива