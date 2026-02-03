На строительстве ДК в Рождествено

На этом уровне в клубном блоке разместят актовый зал с эстрадой на 150 зрителей, артистические и кружковые помещения. Под занятия для детей младшего и среднего школьного возраста запроектированы отдельные пространства для танцев, рисования и хорового пения — все на первом этаже, чтобы ими было удобно пользоваться.

Как сообщили в комитете по строительству Ленинградской области, скоро подрядчик начнет вязку арматуры для следующих этапов работ по двум самостоятельным частям здания — клубной и спортивной. На втором этаже клубного блока откроют библиотеку с фондом 15 тысяч единиц хранения: 10 тысяч — в открытом фонде (читальный зал), 5 тысяч — в закрытом хранении. Одновременно в читальном зале смогут находиться до пяти человек. Спортивный блок сможет работать автономно: с отдельным входом, вестибюлем и постом охраны, внутри предусмотрены помещения спортивного зала.

Фото: Комитет по строительству Ленинградской области