Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.02.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ: 

д. Покровская, 

д. Монделево, пер. Весенний. 

 

04.02.2026 с 10:00 до 17:00 

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка. 

 

03.02.2026 с 22:00 до 06:00 (кратковременно 1 раз на 1 час). 

Таицкое ТУ: 

д. Малая Ивановка.