Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.02.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Монделево, пер. Весенний.
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка.
03.02.2026 с 22:00 до 06:00 (кратковременно 1 раз на 1 час).
д. Малая Ивановка.
