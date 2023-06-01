Онлайн-квест по безопасности – для ленинградских школьников

Интерактивный квест размещен на платформе https://education.yandex.ru/spec/safety . Он поможет школьникам в игровой форме разобраться, как создавать надёжные пароли, определять фишинговые письма, по каким ссылкам не стоит переходить и как не стать жертвой мошенников.

Квест состоит из теории и практических заданий, основанных на конкретных жизненных ситуациях: попытка кражи денег или аккаунтов в соцсетях, нежелательное общение, фишинг, фейковые новости и контент, не предназначенный для детей. Каждый участник получит бесплатный чек-лист по безопасному использованию интернета.