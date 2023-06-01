В Гатчинском районе открылась «Танковая аллея»

Это историческое для Войсковицкого поселения событие, которое войдет в летопись поселка Новый Учхоз, произошло в историческом месте. Здесь в 1941 году совершил свой подвиг экипаж во главе с танковым асом Зиновием Колобановым. Благоустроенная территория находится вблизи памятника регионального значения – танка ИС-2, установленного на рубеже обороны. За благоустройство именно этой территории дружно проголосовали жители поселения.

Открытие нового общественного пространства проходило празднично. 1 июня – День защиты детей, поэтому на мероприятии было много детворы. Почетные гости, благодаря которым и появилось это пространство, от души поздравили жителей поселения с замечательным подарком и желали относиться к нему бережно.

- Очень рассчитываю, что жители Гатчинского района и наши гости по достоинству оценят проведенную работу. Это памятное место заслуживает нашего общего поклонения и бесконечной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу страну, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В ходе торжественного открытия «Танковой аллеи» речь шла о следующем этапе благоустройства, включающем обновление участка дороги за памятником. Реставрация самого памятника запланирована комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

- Благодаря программе «Комфортная городская среда» нам удалось реализовать первый – основной этап благоустройства. Надеюсь, что «Танковая аллея» станет местом притяжения не только для жителей нашего поселка, но и прилегающих территорий, - отметил глава администрации Войсковицкого сельского поселения Евгений Воронин.

- Радует, что открытие нового общественного пространства произошло в начале лета. Это то место, где вы будете проводить свое свободное время, и вместе с тем, это место напоминает нам о подвигах бойцов в годы Великой Отечественной войны. Сегодня преображение этого знакового для всей страны места началось. Думаю, что оно будет продолжаться, и в дальнейшем здесь появится целый комплекс, - уверена депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

Мероприятия по благоустройству общественного пространства «Танковая аллея в п. Новый Учхоз» проведены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик - ООО «Перспектива».

- Наша компания выполнила этот проект четко по проекту в назначенные сроки. Мы, как местные жители, особенно старались выполнить все качественно и красиво, - сказал директор ООО «Перспектива» Андрей Дергунов

Все работы выполнены в срок в соответствии с условиями муниципального контракта. Сумма контракта составила 14,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета – более 2 млн рублей, бюджета Ленинградской области – 4,4 млн рублей, бюджета Гатчинского района – 7,3 млн рублей, бюджета поселения – 719 тысяч рублей.

Татьяна Можаева