Ленобласть благодарит учителей

Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю. К акции уже присоединились тысячи благодарных школьников, выпускников и их родителей.

Также поблагодарить любимого педагога можно на сайте спасибоучителю.рф. Там можно отправить поздравительную открытку с благодарностями и пожеланиями, или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В поддержку федеральной тематики в Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний.