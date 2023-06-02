Мастер-класс по вокалу «Студия 47» объединил талантливую молодёжь Ленинградской области

Организатором мероприятия выступили «Центр «Молодежный» и комитет по молодежной политике Ленинградской области.

По итогам отбора на мастер-класс смогли попасть 40 талантливых молодых специалистов Ленинградской области из сферы вокального искусства. Среди них и юные композиторы, и начинающие музыканты, и мечтающие о сцене вокалисты – одним словом, горящая творчеством молодежь.

Мастер-класс состоял из трех блоков по следующим направлениям:

- написание текста и развитие креативного мышления,

- создание и аранжировка музыки в топовых приложениях, игра на музыкальных инструментах,

- основы звукозаписи и звукорежиссуры.

Участники окунулись в насыщенную программу, которая совместила в себе обучающие лекции, живое общение с талантливыми экспертами и звездными гостями. По истечении трех мастер-классов самые активные участники получили возможность записать совместный трек, посвященный Году педагога и наставника.

Экспертами мастер-классов стали:

- Константин Семенов – преподаватель дисциплины songwriting, композитор, продюсер, профессиональный музыкант (работал с такими артистами российской эстрады, как Елена Ваенга, Jane Air, Мумий Тролль и другими);

- Константин Данилов – профессиональный музыкант, продюсер (в его активе работа с такими звездами российской эстрады, как ATL, Шура Кузнецова, Михаил Бублик, Елена Ваенга);

- Степан Красавин – профессиональный музыкант, продюсер (имеет опыт работы с российскими группами «Декабрь», «Пилот», «Король и Шут» и другими).

Звездным гостем «Открытого диалога» выступила группа «Марсель» - лауреат премии «Золотой граммофон», номинант премий телеканалов «Муз-ТВ», RU.TV, Musicbox. Общение с группой было очень динамичным и ярким, участники с радостью задавали свои вопросы, а звездные гости в ответ не скупились на эмоции, истории и ценные советы.

Итоги мастер-класса подвела руководитель Центра «Молодежный» Ольга Асанидзе. В благодарность за подаренные знания и готовность делиться своим опытом каждый из экспертов получил благодарственные письма. Не остались без внимания и участники, которые получили дипломы, а один из самых активных – специальный приз.

Проект «Студия 47» реализован в рамках федеральной программы «Регион для молодых» национального проекта «Образование».

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