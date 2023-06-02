На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи

Сроки подачи заявлений на очную форму обучения:

- для творческих специальностей — до 10 августа

- для остальных — до 15 августа

Если останутся свободные места на очную форму обучения, приём документов будет продлён до 25 ноября. Сроки приёма на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.

Как подать заявление в колледж:

- указать уровень образования (9 или 11 классов) и выбрать колледж

- указать особые условия, льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть

- проверить персональные данные и данные об образовании

- приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании

- при необходимости приложить другие документы (например, подтверждающие право на льготы, договор о целевом обучении или медсправку)

После подачи заявления в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.

Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.