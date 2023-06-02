Время возможностей: жители Ленобласти нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Более 900 жителей Ленинградской области уже трудоустроены по результатам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, прошедшего в апреле.
Рубрики: Общество
Возможность напрямую встретиться сразу с большим количеством работодателей значительно повышает вероятность найти новую работу – причем для всех категорий граждан.
«23 июня пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Приглашаем к участию каждого жителя Ленинградской области, ищущего новую работу – площадки ярмарки будут работать в каждом районе, адреса уже опубликованы на сайте регионального Центра занятости. Работодателям региона найдется, что вам предложить – на сегодня в Ленобласти почти 50 тысяч вакансий в самых разных сферах деятельности», - комментирует председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
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