Время возможностей: жители Ленобласти нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Возможность напрямую встретиться сразу с большим количеством работодателей значительно повышает вероятность найти новую работу – причем для всех категорий граждан.

«23 июня пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Приглашаем к участию каждого жителя Ленинградской области, ищущего новую работу – площадки ярмарки будут работать в каждом районе, адреса уже опубликованы на сайте регионального Центра занятости. Работодателям региона найдется, что вам предложить – на сегодня в Ленобласти почти 50 тысяч вакансий в самых разных сферах деятельности», - комментирует председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.