Анна Данилюк награждена орденом Донецкой Народной Республики

Орден вручается за особые заслуги перед Республикой и ее народом, связанные с государственным и социально-экономическим развитием ДНР, защитой ее граждан.

«Ленинградская область и Донецкая Народная Республика сильно сблизились за прошедший год. Мы вместе уже через многое прошли, но впереди нам предстоит очень большая системная, ежедневная работа и солидарная ответственность за ее результаты. Сейчас активно идёт работа по восстановлению городов и внедрению российских стандартов и гарантий во всех сферах жизни жителей Донбасса. Я выражаю большую благодарность Главе и жителям Донецкой Народной Республики за оказанное доверие и высокую оценку работы команды Ленинградской области во главе с Губернатором Александром Дрозденко, которая с первых дней СВО активно включилась в реализацию мероприятий, направленных на помощь и поддержку жителей Донбасса. Это отражает нашу сплоченность, где наши люди идут вместе к общей Победе», — сказала Анна Данилюк.