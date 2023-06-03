Дети Донбасса рисуют Пушкина

Пока на Украине и Прибалтике сносят памятники великому русскому поэту, дети Донбасса рисуют его сказки, любимые ими с детства. Да и портреты самого Александра Сергеевича на этой выставке есть. Удивительные, очень трогательные и вдохновенные работы детей, выросших внутри войны, заставляют не только восхититься их талантом, но и задуматься о других очень важных вещах.

Первыми гостями выставки стали ученики 4-го класса из Гатчинской школы №7. Ребята с огромным интересом рассматривали рисунки своих сверстников, слушая рассказ о том, как и где были сделаны эти работы.

Выставку детских рисунков «Я памятник себе воздвиг...», посвященную творчеству А.С. Пушкина, организовал художественный музей «Арт-Донбасс» города Донецка. С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году этот музей ни на день не прекращал свою работу, тем самым поддерживая как самих художников, так и жителей города. Уже с 2015 года совместно с музеями Российской Федерации донецкий музей начал активную выставочную деятельность. Начиная с 2016 года, здесь проводятся конкурсы детского рисунка, посвященные жизни и творчеству представителей русской культуры. Среди них - С.С. Прокофьев, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, К.И. Чуковский и, конечно же, А.С. Пушкин.

Открытый конкурс «Я памятник себе воздвиг…», посвященный Году русского языка в России и юбилею А.С. Пушкина, проходил в Донецкой Народной Республике в 2019 году. Участие в нем приняли более ста юных художников от 7 до 16 лет из 22 художественных школ, школ искусств и изостудий Донецка, Макеевки, Горловки, Тореза, Снежного, Шахтёрска, Зугрэса и села Павловки Марьинского района Донецкой области.

В состав экспозиции «Я памятник себе воздвиг...» вошли лучшие конкурсные работы. Всего на выставке представлено сорок работ, выполненных гуашью, акварелью, карандашом. Среди экспонатов — иллюстрации к сказкам и поэмам А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин». Очень интересны работы, в которых дети постарались запечатлеть поэта в разные моменты его жизни. А кто-то даже изобразил Пушкина, оказавшегося в современном мире!

В рамках программы интеграции «Россия-Донбасс», выставка детского рисунка «Я памятник себе воздвиг…» путешествует по всей России. Она уже побывала во многих музеях и библиотеках Рязанской, Воронежской, Московской, Смоленской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Совете Федерации в Москве, во Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, в Пушкинском заповеднике «Михайловское». Сейчас эстафету приняла гатчинская библиотека им. А.С. Пушкина, на базе которой организован Региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина.

О своих сверстниках, рисующих сказки Пушкина под ежедневными обстрелами, как правило, дома (потому что школы Донбасса давно уже перешли на дистанционное обучение), о том, что нас всех объединяет (а это, конечно, наша великая русская культура, русский язык и русская литература) — обо всём этом задумались в Международный День защиты детей гатчинские четвероклассники.

Познакомившись с выставочными работами, ребята оставили на большом белом листе свои тёплые пожелания детям Донбасса. Все эти нарисованные от всего сердца «сердечки», слова поддержки, дружбы и любви будут переправлены в Донецкую Народную Республику, как и общая фотография, сделанная на фоне выставки. А потом ребята отправились в читальный зал, где под мультфильмы по сказкам Пушкина они рисовали свои собственные сюжеты, посвящённые его гениальным произведениям.

Юлия Лысанюк