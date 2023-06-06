До Гатчины – на «Пушкинской Ласточке»

3 июня точно по расписанию – в 15:01 – «Пушкинская Ласточка» с первыми пассажирами на борту пошла в свой первый – праздничный – рейс. Теперь прокатиться на новой электричке сможет любой желающий, купив железнодорожный билет. Маршруты следования «Пушкинской Ласточки» будут варьироваться в зависимости от расписания.

…Идея и инициатива создания такого проекта принадлежит железнодорожникам. Как пояснил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, в честь 20-летия «Российских железных дорог» и к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина компания решила запустить не просто технический рейс, а «творческий и культурный». Тем более, что Пушкин жил в то время, когда закладывался фундамент строительства российских железных дорог, и живо интересовался этим вопросом.

- В преддверии 225-летия со дня рождения Пушкина мы решили запустить тематический подвижной состав, посвященный жизни и творчеству великого поэта, – сказал Виктор Георгиевич. – Есть такой малоизвестный факт: Пушкин в свое время опубликовал статью в журнале «Современник» и был одним из инициаторов строительства первой железной дороги в России. Когда мы изучали историю влияния Пушкина в целом на развитие российского железнодорожного транспорта, мы выявили такую деталь: после строительства дороги он поставил перед инженерами вопрос постройки снегочистов, чтобы облегчить труд уборщиков снега.

«Пушкинская Ласточка» – это тематически оформленный подвижной состав электропоезда, посвященный разным вехам жизни и творчества поэта. Руководитель проекта Ксения Павлова провела экскурсию для представителей СМИ и объяснила, почему «Пушкинская Ласточка» появилась за год до юбилея поэта: организаторы хотят протестировать проект, который будет развиваться и дополняться.

…Каждый из восьми вагонов «Ласточки» отражает одно из направлений творчества Пушкина. В первом вагоне на карте маршрута следования электропоезда отмечены «пушкинские места» Северо-Запада и как до них добраться по железной дороге. Вагон №2 посвящен стихам великого поэта; в третьем вагоне размещены иллюстрации к пушкинским повестям: «Метель», «Выстрел», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама», «Капитанская дочка».

Есть в составе электропоезда вагоны с говорящим названием «Сказочный» и «Драматический». Здесь представлен волшебный мир лукоморья с героями сказок «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О золотом петушке»; в «драматическом» вагоне пассажиры встретятся с иллюстрациями к произведениям Пушкина «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Русалка», «Скупой рыцарь», «Руслан и Людмила». Роману в стихах «Евгений Онегин» посвящен отдельный вагон электрички.

- При создании образа электропоезда мы позволили себе использовать нейросети, – поделился Виктор Голомолзин. – Заложили туда фрагменты издания произведений, сформулировали запрос, и нейросети выдали такие картины. С помощью современных технологий мы надеемся привлечь молодежь к изучению творчества наших великих писателей. Что касается классических изображений в интерьере «Ласточки», то дизайнеры взяли за основу привычные книжные иллюстрации и интегрировали их в стилистику поезда.

Надо заметить, что представление искусственного интеллекта о том, как должны выглядеть герои пушкинских произведений, несколько отличается от привычных нам образов и больше смахивает на иллюстрации в жанре фэнтези. Но на то он и искусственный интеллект…

В течение трех месяцев велась плотная работа по оформлению электрички. Вагоны оснащены QR-кодами, содержащими информацию о жизни Пушкина. Кроме визуального ознакомления, каждый пассажир «Пушкинской Ласточки» сможет воспользоваться аудиогидом и прослушать рассказ об интересных фактах жизни великого русского поэта и его современников.

Торжественный запуск электропоезда, посвященного «солнцу русской поэзии», состоялся в день празднования грядущего дня рождения поэта. Маршрут Санкт-Петербург Балтийский – Гатчина Варшавская был выбран неслучайно: именно в столице Ленинградской области прошли основные мероприятия XXXVIII пушкинского праздника.

В торжественном запуске «Пушкинской Ласточки» приняло участие руководство Октябрьской железной дороги, представители правительства Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой высоко оценил проект Октябрьской железной дороги, отметив, что такой поезд пригородного назначения самым положительным образом повлияет на развитие местного туризма:

- Инициатива замечательная. В этой «Ласточке» можно не только вспомнить произведения Пушкина, но и узнать, как по железной дороге добраться до пушкинских музеев, в том числе и за пределами Ленинградской области. Электричка будет курсировать не только на гатчинском направлении, но и по другим очень востребованным и загруженным маршрутам. Аналогичным образом можно развивать и другие проекты, касающиеся оформления поездов, – заметил Владимир Олегович.

«Пушкинская Ласточка» будет ходить по расписанию. Как и все электрички-«ласточки». По словам начальника Октябрьской железной дороги, посещаемость поезда планируется не менее 800 тысяч человек за год.

Уже в первый рейс электропоезд пошел с полной загрузкой – недостатка в пассажирах не было. «Пушкинская Ласточка» быстро долетела до Варшавского вокзала в Гатчине – с двумя остановками: на Ленинском проспекте и Татьянино. Журналистов, почетных гостей и других пассажиров встречали на перроне с оркестром. После короткого театрализованного представления, посвященного Пушкину, гости в сопровождении волонтеров-экскурсоводов отправились в Приоратский парк – на продолжение пушкинского праздника.

Екатерина Дзюба



