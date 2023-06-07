Очистные сооружения в Пудости стали поводом для уголовного дела

В Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области в социальной сети обратилась жительница Гатчинского района, сообщив что действующие вблизи поселка Пудость Гатчинского района Ленинградской области очистные сооружения функционируют ненадлежащим образом, поскольку канализационные стоки не проходят должной очистки и в воздухе постоянно распространяется зловонный запах.

По результатам личного приема и доследственной проверки следственным отделом по городу Гатчина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следствием установлено, что в ходе проведения в 2019 году Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора административного расследования выявлено, что сточные воды, отводящиеся с территории поселка Пудость Гатчинского района, не подвергаются надлежащей очистке. В пробах сточной воды после очистных сооружений, а также в месте впадения стоков в реку Ижора установлено превышение загрязняющих веществ по ряду показателей, что свидетельствует о негативном воздействии стоков на реку. Кроме того, до настоящего времени очистка канализационных стоков осуществляется с нарушением установленных требований, создавая негативное воздействие на окружающую среду.

С целью установления наличия и состава загрязняющих веществ, а также признаков создания угрозы причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде в результате размещения канализационных стоков следственным органом с привлечением специалистов организовано получение проб отходов, почвы и воздуха на соответствующих участках местности, а также назначение судебной экологической экспертизы.

В адрес руководства АО «Коммунальные системы Гатчинского района» внесено представление о безотлагательном принятии мер к устранению имеющихся нарушений и организации работы очистных сооружений в соответствии с предъявляемыми требованиями.

По уголовному делу продолжается выполнение других следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого события, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц АО «Коммунальные системы Гатчинского района», органов местного самоуправления и отраслевых органов государственной власти Ленинградской области, будет принято законное процессуальное решение.

По информации СУ СК России по Ленинградской области