Три медали Арины Петряковой
В Санкт-Петербурге 29-31 мая прошли межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике «Белые ночи».
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Гатчинскую ДЮСШ №1 представляли Арина Петрякова и Алена Стороженко.
В многоборье по программе 3 спортивного разряда Арина Петрякова заняла 3 место. В финальных соревнованиях Арина победила в опорном прыжке и стала второй в упражнении на брусьях и в вольных упражнениях!
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