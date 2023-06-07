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Три медали Арины Петряковой

В Санкт-Петербурге 29-31 мая прошли межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике «Белые ночи».

Рубрики:  Спорт

Гатчинскую ДЮСШ №1 представляли Арина Петрякова и Алена Стороженко.

В многоборье по программе 3 спортивного разряда Арина Петрякова заняла 3 место. В финальных соревнованиях Арина победила в опорном прыжке и стала второй в упражнении на брусьях и в вольных упражнениях!