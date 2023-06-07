Три медали Арины Петряковой

Областной Фестиваль "Этновесна" демонстрирует все богатство и разнообразие традиций и обычаев народов, проживающих на территории 47-го региона. На восьмом фестивале, который прошел в этом году в Киришах, собрались белорусы, чуваши, татары, марийцы, молдаване, финны, эстонцы, армяне и еще множество представителей народов, которые с большим уважением чтут национальные традиции своих предков.