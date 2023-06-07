В Гатчинском районе закружился «Хоровод дружбы»

Фестиваль «Хоровод дружбы» проводится по инициативе Женского совета Таицкого поселения. Впервые он был проведен в 2021 году, и с этого же года включен в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Официальное название праздника – «Фестиваль декоративно-прикладного творчества и национальных кухонь народов Российской Федерации «Хоровод дружбы». Его цель - поддержка творческих инициатив граждан, способствующих сохранению, развитию, укреплению межнациональных отношений, традиций и культурного многообразия народов, проживающих на территории Гатчинского района.

Фестиваль собрал друзей в городке «Весеннее солнце». В этом году в концертной программе фестиваля приняли участие 26 творческих коллективов Гатчинского района. На площадке представлены шесть мастеров декоративно-прикладного искусства и шесть национальных кухонь - армянская, русская, белорусская, карельская, татарская и узбекская кухня. Тут была ароматная картошечка с селедочкой, соления и копчения, море сладостей, травяные чаи, уха и плов.

Участников мероприятия, которых по русской традиции встречали с хлебом-солью, тепло приветствовали председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Организаторам фестиваля были вручены дипломы и сувениры, а гостям - памятные подарки.

Татьяна Можаева