Оштрафованы 1,5 тысячи пешеходов

За первые четыре месяца на территории Гатчинского района произошло 57 ДТП с погибшими и пострадавшими. Это на 16 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибло 12 человек: цифра та же, что и в 2022-м. Количество травмированных почти вполовину меньше – 61. Однако сейчас наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

- Эти аварии происходят и на переходах, и вне зоны пешеходных переходов; виноваты в них и водители, и граждане, переходящие дорогу в неположенном месте, – говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Александр Соколов. – За четыре месяца было зарегистрировано 17 наездов на пешеходов – на пять больше, чем в прошлом году. В этих авариях три человека погибли и 16 получили травмы, в том числе трое детей.

В некоторых случаях виноваты сами пешеходы: переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода, в неположенном месте, один вообще находился на проезжей части без цели перехода. 12 аварий произошли из-за нарушения правил водителями, в этих ДТП 14 человек получили травмы (на пять больше, чем в 2022), в том числе трое детей. Водители нарушили правила проезда пешеходного перехода, не предоставили преимущество людям, переходящим дорогу.

- Где чаще всего люди попадают под машины?

- Дорожно-транспортные происшествия с наездами на пешеходов имеют место и на федеральных, и на региональных, и на местных дорогах. Но все-таки основное место таких ДТП – дороги местного значения. В населенных пунктах Гатчинского района за четыре месяца произошло 15 аварий на местных дорогах, в которых пострадали 16 человек, в том числе дети. Один пешеход погиб.

Конечно, больше всего аварий происходит в Гатчине: за четыре месяца – восемь ДТП с девятью пострадавшими, и в их числе – двое детей. В сельской местности наезды на пешеходов – это, как правило, единичные случаи. По одному человеку было сбито на автодороге Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Дружноселье и в Орлино, в Лукашах на Заводской улице, в Вырице на шоссе Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. На 14-м километре региональной трассы Гатчина – Ополье в деревне Шпаньково под колесами автомобиля погиб человек. Под машину также попал один пешеход в Сиверском и один – в Коммунаре.

Вне населенных пунктов за четыре месяца зарегистрировано всего два ДТП с участием пешеходов. Оба погибли.

- Где это произошло?

- На шоссе Красное Село – Гатчина – Павловск было две аварии с погибшими. Вне населенного пункта тяжесть последствий всегда больше, потому что скорость выше, и здесь пешеходам нужно проявлять особую бдительность. Однако, к сожалению, происходит наоборот: люди демонстрируют легкомыслие и даже беспечность и часто попадают в аварии по собственной вине.

До сих пор многие не понимают, насколько важен фактор видимости на дороге. Светоотражающие элементы на одежде – залог вашей безопасности в темное время суток. Потому что часто люди оказываются под колесами автотранспорта именно в условиях плохой видимости: водитель не умышленно совершает наезд, не оттого, что он хочет сбить человека, – он его просто не видит. Когда перед движущимся автомобилем из темноты неожиданно возникает темная фигура, водитель зачастую не успевает среагировать, и мгновенно остановить машину даже на скорости 40 км/ч невозможно.

К сожалению, не все пешеходы это понимают, многие – только когда произойдет трагедия.

- Во многих населенных пунктах Гатчинского района установлено ограничение скорости до 40 км/ч. Это спасает?

- Мы направили письма собственникам автодорог, на которых произошли тяжкие ДТП с погибшими, о внесении изменений в организацию дорожного движения – ограничении скорости до 40 км/ч в тех населенных пунктах, где этого не было. Это поможет повысить безопасность – конечно, при условии соблюдения водителями скоростного режима.

- Пешеходов тоже штрафуют за нарушения правил?

- Каждый, кто выходит на дорогу, должен понимать: он такой же участник дорожного движения и обязан соблюдать правила. Мы плотно работаем со школами и детскими садами, разъясняем детям правила дорожного движения, инспектор по пропаганде и весь личный состав ведет пропагандистскую деятельность. И это приносит свои плоды. За три года работы в Гатчине я замечаю положительную тенденцию: дети и подростки часто стоят у перехода и не начинают движение, не убедившись, что водитель их пропускает.

Но есть серьезная возрастная категория, которая, вопреки осторожности, часто нарушает правила перехода улицы и шагает на проезжую часть, не глядя: это пешеходы в возрасте 60+. Когда инспектор делает замечание, пенсионеры часто отвечают: водитель обязан пропустить пешехода на переходе. Да, водитель обязан. Но пешеход, в свою очередь, обязан убедиться в безопасности маневра и совершать переход только после того, как удостоверится: водитель уступает ему дорогу. Потому что, помимо банальных нарушений правил водителями, бывают еще и форс-мажорные обстоятельства. Человеку за рулем может внезапно стать плохо, его может ослепить солнце или встречный автомобиль и т.д., и пострадавшему будет не легче от того, что водитель виноват.

Зимой в Гатчине, днем, в центре города – на перекрестке улиц Радищева и Карла Маркса – пожилая женщина стала переходить дорогу на красный сигнал светофора и погибла под колесами автобуса. Скорость была небольшая, и тем не менее… В силу возраста пожилые люди часто получают более серьезные повреждения, чем молодые, и все равно не думают о себе.

Хотелось бы обратиться к гражданам преклонного возраста: соблюдайте правила движения. Подходя к пешеходному переходу, не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что водитель вас видит и пропускает. Правила гласят: в зоне видимости пешеходного перехода пешеход обязан воспользоваться этим переходом при пересечении проезжей части. Все остальное будет считаться нарушением. За нарушение правил дорожного движения пешеходом штраф составляет 500 рублей. На водителя, не предоставившего преимущество пешеходу на переходе, накладывается штраф в 3000 рублей.

В этом году к административной ответственности привлечено 1449 пешеходов – на 174 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. За то, что не уступили дорогу пешеходам на переходе, по статье 12.18 КоАП РФ оштрафовано 250 водителей.

Екатерина Дзюба