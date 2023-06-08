Призвание – Учитель!

У Лидии Антоновны было непростое детство - военное. В августе 1941 года ее семья с Кировским заводом эвакуировалась в Свердловск. Там Лидия пошла в 1 класс. Жили сначала в частных домах, где была одна койка на двоих. В 1943 году погиб отец. Мама работала на военном заводе по 12 часов в сутки.

В 1946 году семья вернулась в Гатчину. Дом сгорел, поэтому жили у разных людей. Было очень трудно. Постепенно город восстанавливался, жизнь налаживалась. В 1951 году Лидия окончила Гатчинскую школу №4 и поступила в педагогическое училище.

По окончании педучилища Лидия Антоновна здесь же окончила курсы подготовки учителей русского языка. Год работала в Зайцевской школе, затем была приглашена на работу в базовую школу. Параллельно заочно училась в Ленинградском государственном педагогическом институте. Работала в школе №5 учителем русского языка и литературы, а через три года перешла в Гатчинское педагогическое училище.

С 1961 по 2003 год Лидия Антоновна - преподаватель русского языка и методики, литературы и детской литературы, чистописания в Гатчинском педагогическом училище.

Сухими строчками биографии не раскрыть безграничный талант педагога и наставника, где Лидия Антоновна и преподаватель - профессионал, и методист - творец высшей категории, и наставник молодых, и неравнодушный человек, наделенный талантами деловой доброты, открытый всему новому и передовому.

Лидия Антоновна Михайлова - заслуженный учитель школы РСФСР, «Отличник народного просвещения». Ее имя занесено в Книгу почета Гатчинского педагогического колледжа.

В канун юбилея Лидии Антоновны ее ученики и коллеги поделились своими воспоминаниями.

Людмила Викторовна Платонова - учитель русского языка и литературы школы №4 города Кингисеппа, почетный работник общего образования, выпускница педучилища 1973 года:

- Далекий 1969 год. Я - студентка Гатчинского педучилища.

Это потом мы узнаем многих прекрасных преподавателей, познакомимся с замечательными традициями нашего учебного заведения, а пока мы встречаемся с ней – нашим первым наставником Лидией Антоновной Михайловой. О таких людях говорят: работа - ее жизнь, ее призвание. Внимательный классный руководитель, строгий учитель, чуткий наставник будущих педагогов. Мы стали ее семьей.

Лидия Антоновна только год была нашим классным руководителем, передав нас в заботливые руки Раисы Львовны Юрьевой, но мы не почувствовали себя брошенными. По-прежнему она оставалась нам родной и близкой. Лидия Антоновна стала

завучем, и я постоянно встречалась с ней на заседании совета командиров групп. Это человек, который, взявшись за дело, будет делать его честно.

Она воспитывала будущих педагогов, в первую очередь, отношением к работе, заботой о студентах, своим внешним видом. Интеллигентная, скромная, требовательная.

Педагог Ирина Авенировна Жмаева, посвятившая свою жизнь работе со студентами, написала о Лидии Антоновне очень правильные слова:

Июней много пролетело.

Всю жизнь на первом месте – дело,

А остальное – на потом;

Все дни заполнены трудом.

Лидия Ивановна Некрасова - ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, почетный работник среднего профес-

сионального образования РФ, заведующая школьно-пионерским отделением, преподаватель истории и методики обучения истории с 1978 года:

- В моей памяти - годы совместной работы. Педагогический коллектив 1978 года - это прекрасные, высокообразованные учителя. Как сложно было выступать на педагогических советах перед таким коллективом и предлагать что-то новое! И как же в эти минуты мне помогала Лидия Антоновна. Она внимательно слушала и незаметно кивала головой, поддерживая меня.

Еще больше я оценила и почувствовала в Лидии Антоновне соратника и друга в вопросах воспитательной работы. Все вопросы в группе девочки должны были решить сами, найдя правильное понимание любой ситуации. Лидия Антоновна не вмешивалась в то, как студентки принимают решение. Она просто ждала его, веря, что девочки справятся. Личным примером глубокого уважения к своим студентам Лидия Антоновна воспитывала будущих учителей, будущих классных руководителей. Для меня Лидия Антоновна и сегодня остается прекрасным другом. Ее советы - бесценны, общение с ней - это время открытий, время глубокого проникновения в суть вещей и понимания жизни.

Александра Васильевна Васильева - ветеран педагогического труда, Отличник просвещения СССР, преподаватель математики и методики математики с 1972 по 2004 годы, заведующая методическим кабинетом:

- Моя первая встреча с Лидией Антоновной состоялась 8 августа 1982 года в здании училища. Я приехала на вступительный экзамен по математике. Ждала встречи с директором. Из его кабинета вышла молодая красивая, внимательная сотрудница и проводила меня в учительскую, где проходило заседание приемной комиссии. На второй день я встретилась с ней, принимая экзамен в одной из групп школьного отделения.

Позднее узнала, что Лидия Антоновна имеет административную должность – заведующая школьным отделением. Фактически она была организатором всей внеклассной работы, возглавляла совет классных руководителей, курировала работу ученического профсоюза и работу старост групп.

Четко, по-деловому, доброжелательно проходили заседания совета классных руководителей. Все вопросы решались конструктивно.

Учила обращать внимание на постоянную работу классного руководителя с активом своей группы: творить вместе с ними, раскрывая их и совершенствуя себя, использовать в своей работе возможности культурного богатства Гатчины, Ленинграда и пригородов.

Чтобы личностно расти, особую роль отводила книге: через библиотеки и педагогические издания учила создавать методические копилки, вести читательский дневник. А еще учила искренне верить в победу каждого воспитанника, чутко улавливать его внутренние душевные противоречия.

Напряженная работа шла по сбору материалов для музея истории училища. Его открытие стало праздником педагогического труда с участием выпускников разных лет на классных педагогических «Огоньках».

Что позволило Лидии Антоновне стать успешной на административной работе? Несомненно, нравственные качества: трудолюбие, ответственность, способность к анализу и общению, взвешенность решений, собранность, четкость исполнения, доброжелательность и требовательность.

Она внесла свой творческий вклад в исследовательскую работу по переходу начальной школы на новые программы. Надо было учить по-новому и учиться самим. Лидия Антоновна одной из первых уехала учиться всему новому на курсы повышения квалификации в город Орехово-Зуево.

В 1975 году училище проверяла комиссия из Министерства образования по подготовке учителя работать по новым программам. Инспектировали дотошно. Смотрели уроки методик, новых предметов, вели опрос студентов, проверяли «руками» и «глазами» наличие новых учебных пособий и дидактических материалов в кабинетах. Молодцы, студенты, не подвели! Самая «придирчивая дама», придя с урока Лидии Антоновны, администрации училища поведала, что этот урок заслуживает самой высокой оценки, неповторимый, так как он – настоящий современный урок методики. Приято было всем!

Лидия Антоновна любила свое дело, добивалась высокой грамотности и развития устной и письменной речи, не считаясь со своим временем, находила возможность встретиться дополнительно с теми, кому требовалась помощь.

Татьяна Георгиевна Нерубацкая – отличник народного просвещения, почетный работник среднего профессионального образования РФ, выпускница 1976 года:

- Для меня Лидия Антоновна Михайлова – учитель, наставник, воспитатель, друг. Четыре года Лидия Антоновна учила меня русскому языку. Каждый урок – образец для будущих педагогов.

Благодаря Лидии Антоновне я полюбила этот предмет, выбрала филологический факультет. А когда директор педучилища Нина Александровна Зубова в 1980 году пригласила меня на работу, я испугалась: «Разве смогу я учить так, как Лидия Антоновна?». И вот я - преподаватель училища, а Лидия Антоновна - мой наставник. Она щедро делилась своими конспектами (я до сих пор храню ее тетради). Сколько уроков она мне показала, на скольких уроках моих была. А сколько мудрых советов дала! Вот образец истинного наставничества!

Вера Терешонкова (Костанян), выпускница 1970 года:

- Очень хорошо помню наши уроки чистописания. Недаром они введены были в нашу программу на первом курсе.

Я помню Лидию Антонову – высокую, стройную, интеллигентную, аккуратную, что сразу нас дисциплинировало: сесть ровно за парту, выпрямить спину, выровнять плечи, положить тетрадь правильно перед собой так, чтобы центр тетради смотрел в середину грудной клетки, чуть-чуть с наклоном влево. Она учила нас каллиграфии, терпеливо объясняя правописание каждого элемента буквы - где с нажимом, где без него, стараясь, не отрывая ручки, написать целое слово.

Наш урок пролетал быстро. Мы старались вырабатывать правильный, красивый почерк. Кому-то приходилось нелегко! На каждой страничке тетради, где была выполнена классная работа, стояла оценка, выведенная очень красиво красным цветом!

Я хорошо помню праздник-конкурс, который Лидия Антоновна провела в конце курса чистописания среди трех групп первокурсников. Я заняла тогда второе место. Нас наградили книгами с почетной записью, подписью Лидии Антоновны и подписью директора педучилища, а также с большой круглой печатью нашего образовательного учреждения.

Много лет прошло. Уроки чистописания были отменены как самостоятельные. Они превратились в минутки чистописания на уроках письма и русского языка. Сказалось ли это на почерке ребят? Думаю, да. Может показаться странным, но, когда я читаю письма своих учеников, написанные рукой, сразу представляю их на наших уроках чистописания, кто как сидел, кто не мог держать ручку правильно (верхним концом направив в правое плечо), кто писал левой рукой с наклоном в другую сторону. Читая письма, я улыбаюсь...

Говорят, по почерку можно кое-что сказать о характере человека, я с этим полностью согласна. Спасибо вам, Лидия Антоновна, за ваш труд, уроки, за ваше терпение, доброе отношение к нам.

Подготовила Татьяна Можаева